12:01 21.09.2021 (обновлено: 12:09 21.09.2021)
Головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
ЦКБ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Санкт-Петербург", проект "Лада"
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Головная неатомная подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта 677 "Лада" завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе Военно-морского флота России, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Андрей Баранов.
Главнокомандующий ВМФ России (2007-2012 годы) Владимир Высоцкий остановил производство подлодок этого проекта из-за проблем с силовым агрегатом и акустическим комплексом. Головная субмарина "Санкт-Петербург" была принята в состав ВМФ РФ, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте.
"Головная "Лада" - "Санкт-Петербург" - успешно завершила программу опытной эксплуатации. Соответствующий итоговый акт утвержден ВМФ", - сказал Баранов.
Ранее гендиректор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков сообщил РИА Новости, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" - будут переданы ВМФ России в 2022 году.
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил РИА Новости, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.
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