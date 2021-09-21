https://ria.ru/20210921/podlodka-1751106938.html

Головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ

Головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ - РИА Новости, 21.09.2021

Головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ

Головная неатомная подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта 677 "Лада" завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:01

2021-09-21T12:01

2021-09-21T12:09

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Головная неатомная подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта 677 "Лада" завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе Военно-морского флота России, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Андрей Баранов.Главнокомандующий ВМФ России (2007-2012 годы) Владимир Высоцкий остановил производство подлодок этого проекта из-за проблем с силовым агрегатом и акустическим комплексом. Головная субмарина "Санкт-Петербург" была принята в состав ВМФ РФ, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте."Головная "Лада" - "Санкт-Петербург" - успешно завершила программу опытной эксплуатации. Соответствующий итоговый акт утвержден ВМФ", - сказал Баранов.Ранее гендиректор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков сообщил РИА Новости, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" - будут переданы ВМФ России в 2022 году.Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил РИА Новости, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.Читайте полный текст интервью Андрея Баранова >>

https://ria.ru/20210726/podlodka-1743013203.html

https://ria.ru/20210823/putin-1746885638.html

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безопасность, армия, вмф рф, алексей рахманов, россия