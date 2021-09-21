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В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами" - РИА Новости, 21.09.2021
В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
Подводные лодки типа "Варшавянка" (проекты 877 и 636) стали называть "черными дырами" из-за нового электродвигателя, сделавшего субмарины практически... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T03:23
2021-09-21T11:52
безопасность
подводные лодки проекта 636 "варшавянка"
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные лодки типа "Варшавянка" (проекты 877 и 636) стали называть "черными дырами" из-за нового электродвигателя, сделавшего субмарины практически бесшумными, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Андрей Баранов.По его словам, возможность установки нового главного гребного электродвигателя (ГЭД) предусмотрели в проекте изначально, так что именно модернизационный ресурс позволил "Варшавянке" оставаться современной на протяжении нескольких десятилетий."Появление на серийных лодках низкооборотного гребного электрооборудования существенно улучшило как их акустическую скрытность, так и скоростные качества. Благодаря новому ГЭД "Варшавянки" и стали акустическими "черными дырами", — подчеркнул Баранов.Он добавил, что энергетическую установку дальше совершенствовали за счет более мощных дизель-генераторов. Эта замена потребовала небольшого увеличения длины лодок, но в результате сократилось время заряда аккумуляторных батарей, то есть опять-таки повысилась скрытность.Появление более емких батарей позволило увеличить дальность плавания и время нахождения лодки в подводном положении. Затем внедрили цифровой гидроакустический комплекс, который усилил поисковый потенциал, отметил Баранов.Сегодня Россия строит дизель-электрические подлодки двух типов — проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". "Варшавянок" создали на базе советского проекта 877 "Палтус". Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году еще шесть должны поступить на Тихоокеанский флот.Читайте полный текст интервью Андрея Баранова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210513/opasnost-1732075256.html
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безопасность, подводные лодки проекта 636 "варшавянка", россия
03:23 21.09.2021 (обновлено: 11:52 21.09.2021)
 
В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"

ЦКБ "Рубин": подлодки типа "Варшавянка" стали называть "черными дырами" из-за бесшумности

© РИА Новости / Виталий АньковПодводная лодка класса "Варшавянка"
Подводная лодка класса Варшавянка - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные лодки типа "Варшавянка" (проекты 877 и 636) стали называть "черными дырами" из-за нового электродвигателя, сделавшего субмарины практически бесшумными, рассказал в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Андрей Баранов.
По его словам, возможность установки нового главного гребного электродвигателя (ГЭД) предусмотрели в проекте изначально, так что именно модернизационный ресурс позволил "Варшавянке" оставаться современной на протяжении нескольких десятилетий.
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"Появление на серийных лодках низкооборотного гребного электрооборудования существенно улучшило как их акустическую скрытность, так и скоростные качества. Благодаря новому ГЭД "Варшавянки" и стали акустическими "черными дырами", — подчеркнул Баранов.
Он добавил, что энергетическую установку дальше совершенствовали за счет более мощных дизель-генераторов. Эта замена потребовала небольшого увеличения длины лодок, но в результате сократилось время заряда аккумуляторных батарей, то есть опять-таки повысилась скрытность.
Появление более емких батарей позволило увеличить дальность плавания и время нахождения лодки в подводном положении. Затем внедрили цифровой гидроакустический комплекс, который усилил поисковый потенциал, отметил Баранов.
Сегодня Россия строит дизель-электрические подлодки двух типов — проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". "Варшавянок" создали на базе советского проекта 877 "Палтус". Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году еще шесть должны поступить на Тихоокеанский флот.
Читайте полный текст интервью Андрея Баранова >>
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19 марта, 12:45
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