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Липецкая область
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Школьники Липецкой области победили в конкурсе "Моя семья, моя Россия"
Школьники Липецкой области победили в конкурсе "Моя семья, моя Россия" - РИА Новости, 21.09.2021
Школьники Липецкой области победили в конкурсе "Моя семья, моя Россия"
Липецкие школьники стали победителями Всероссийского конкурса рисунков "Моя семья, моя Россия" международной платформы творческих конкурсов "Я Россия", сообщил... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:50
2021-09-21T13:58
липецкая область
общество
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Липецкие школьники стали победителями Всероссийского конкурса рисунков "Моя семья, моя Россия" международной платформы творческих конкурсов "Я Россия", сообщил глава региона Игорь Артамонов.Конкурс состоялся при поддержке уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, главного военно-политического управления вооружённых сил РФ, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и Всемирного русского народного собора.По словам Артамонова, награждение победителей пройдет в октябре этого года в Общественной палате РФ."Победы детей особенно трогательны. Мы гордимся нашими юными талантами и стараемся создавать в регионе необходимые условия для того, чтобы как можно больше детей смогли раскрыться и добиться успехов", — подчеркнул Артамонов.
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общество, игорь артамонов, россия
13:50 21.09.2021 (обновлено: 13:58 21.09.2021)
 

Школьники Липецкой области победили в конкурсе "Моя семья, моя Россия"

© Фото : Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"Медали всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия"
Медали всероссийского конкурса Моя страна – моя Россия - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия"
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ЛИПЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Липецкие школьники стали победителями Всероссийского конкурса рисунков "Моя семья, моя Россия" международной платформы творческих конкурсов "Я Россия", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Конкурс состоялся при поддержке уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, главного военно-политического управления вооружённых сил РФ, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и Всемирного русского народного собора.
По словам Артамонова, награждение победителей пройдет в октябре этого года в Общественной палате РФ.
"Победы детей особенно трогательны. Мы гордимся нашими юными талантами и стараемся создавать в регионе необходимые условия для того, чтобы как можно больше детей смогли раскрыться и добиться успехов", — подчеркнул Артамонов.
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