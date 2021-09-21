https://ria.ru/20210921/perm-1751181344.html

СК проверит действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы в вузе

СК проверит действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы в вузе - РИА Новости, 22.09.2021

СК проверит действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы в вузе

Следственный комитет проведет проверку действий преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), не прекратившего РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-21T17:31

2021-09-21T17:31

2021-09-22T01:48

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 21 сен — РИА Новости. Следственный комитет проведет проверку действий преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), не прекратившего лекцию, после того, как в вузе произошла стрельба, рассказали РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.Ранее в ПГНИУ заявили, что преподаватель принял необходимые меры в сложившейся ситуации — запер аудиторию изнутри. В вузе подчеркнули, что необходимо было сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Олег Сыромятников — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета. Как отмечается на сайте ПГНИУ, профессор преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию. В сферу его научных интересов входит творчество писателя Федора Достоевского, а также проблемы русской историософии и теологии. Одна из монографий профессора посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание". Кроме того, Сыромятников председательствует в Пермском отделении Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.Стрельба в пермском вузе произошла во вторник утром. Один из учащихся открыл огонь в здании ПГНИУ. В результате инцидента погибли шесть человек, 24 пострадали. Нападавшего тяжело ранили при задержании, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".По информации СМИ, в момент нападения Сыромятников читал курс по истории русской литературы и не стал прерывать лекцию.

https://ria.ru/20210921/strelba-1751154433.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермском госуниверситете