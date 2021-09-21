17:31 21.09.2021 (обновлено: 01:48 22.09.2021)
СК проверит действия профессора, читавшего лекцию во время стрельбы в вузе
СКР проверит действия профессора Сыромятникова, читавшего лекцию во время стрельбы в ПГНИУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у корпуса Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
ПЕРМЬ, 21 сен — РИА Новости. Следственный комитет проведет проверку действий преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), не прекратившего лекцию, после того, как в вузе произошла стрельба, рассказали РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
"Руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей 20 сентября, в том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова. Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета. Информация о результате проверки появится позднее", — отметили собеседники агентства.
Ранее в ПГНИУ заявили, что преподаватель принял необходимые меры в сложившейся ситуации — запер аудиторию изнутри. В вузе подчеркнули, что необходимо было сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Олег Сыромятников — доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного национального исследовательского университета. Как отмечается на сайте ПГНИУ, профессор преподает академическое и деловое письмо, русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, русскую литературу и православие, философию, этику, эстетику, культурологию. В сферу его научных интересов входит творчество писателя Федора Достоевского, а также проблемы русской историософии и теологии. Одна из монографий профессора посвящена русской идее в романе "Преступление и наказание". Кроме того, Сыромятников председательствует в Пермском отделении Всероссийского общества Ф.М. Достоевского.
Стрельба в пермском вузе произошла во вторник утром. Один из учащихся открыл огонь в здании ПГНИУ. В результате инцидента погибли шесть человек, 24 пострадали. Нападавшего тяжело ранили при задержании, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
По информации СМИ, в момент нападения Сыромятников читал курс по истории русской литературы и не стал прерывать лекцию.