https://ria.ru/20210921/otravlenie-1751198893.html

Племянница Скрипаля заявила, что дело об "отравлении" ее дяди затягивают

Племянница Скрипаля заявила, что дело об "отравлении" ее дяди затягивают - РИА Новости, 21.09.2021

Племянница Скрипаля заявила, что дело об "отравлении" ее дяди затягивают

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль, комментируя появление третьего фигуранта в деле, в разговоре с РИА Новости задалась вопросом,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:57

2021-09-21T18:57

2021-09-21T18:57

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль, комментируя появление третьего фигуранта в деле, в разговоре с РИА Новости задалась вопросом, почему до сих пор не состоялся суд.Контртеррористическая полиция Британии во вторник сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это "сотрудник ГРУ Денис Сергеев", который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем "Сергей Федотов". Его обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия. Ранее по этому же делу были объявлены в розыск Руслан Боширов и Александр Петров.Посольство России в свою очередь выразило категорическое неприятие методов, которыми пользуется британская полиция в установлении фактов по делу Юлии и Сергея Скрипалей.Виктория Скрипаль возмутилась тем, что за время, прошедшее с момента инцидента в Солсбери, дело так и не дошло до суда."Я всегда задаю один и тот же вопрос. Почему нет суда? Почему не выходите в суд? Признать вину человека может только суд… сколько еще будет вестись это затягивание?" - сказала Скрипаль.Она подчеркнула, что ее смущает, что британская сторона не предъявляет никаких доказательств виновности "Сергеева"."Были Петров и Боширов… Сергеев тоже фамилия не больно редкая. Кто дальше будет? Николаев, Новиков? Перечислять фамилии можно бесконечно, но где суд? В деле Петрова и Боширова были хоть какие-то снимки и фотографии, а сейчас, кроме заявления, ничего нет. А тут - одни предположения. А где доказательства? Я не могу обвинить человека, пока суд не признает его виновным", - подчеркнула Скрипаль.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

https://ria.ru/20210921/podrobnosti-1751151405.html

https://ria.ru/20210921/skripal-1751157199.html

https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html

https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html

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