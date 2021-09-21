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Американский экс-губернатор собрался противостоять "ошибкам России"
Американский экс-губернатор собрался противостоять "ошибкам России" - РИА Новости, 21.09.2021
Американский экс-губернатор собрался противостоять "ошибкам России"
Читатели сайта телеканала Fox News поспорили с бывшим губернатором Виргинии и экс-послом США в ОБСЕ Джимом Гилмором о роли Вашингтона в "сдерживании" Москвы и... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:39
2021-09-21T16:39
2021-09-21T20:01
в мире
сша
китай
москва
джо байден
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Читатели сайта телеканала Fox News поспорили с бывшим губернатором Виргинии и экс-послом США в ОБСЕ Джимом Гилмором о роли Вашингтона в "сдерживании" Москвы и Пекина."Американская миссия заключается в противостоянии тем, кто стремится обречь американский народ и остальное человечество на очередные Темные времена", — написал он в своей колонке.По мнению Гилмора, в Белом доме уже сейчас должны решить, что делать в том случае, если Россия или Китай "допустят ошибки" и проявят агрессию на международной арене.Некоторые американцы раскритиковали статью экс-губернатора и вспомнили о недостатках президента страны Джо Байдена."Иными словами, нынешняя администрация должна продемонстрировать профессионализм, честность и прозрачность. Что ж, удачи", — сыронизировал один из них."Россия и Китай считают администрацию Байдена слабой", — посетовали в комментариях."Байден не в состоянии адекватно объяснить, что помешало ему предугадать столь стремительное падение Афганистана. Он подорвал свой авторитет тем, что преуменьшал связанные с выводом войск риски и ни разу не смог опередить события. Не прошло и семи месяцев с тех пор, как он занял президентское кресло, и никто уже не уважает его лишь за то, что он — не Дональд Трамп", — отметил читатель."Не удивлюсь, если цивилизованные страны нас накажут", — написал один из пользователей."Байден слишком занят тем, что катается на велосипеде", — пошутил другой комментатор.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является угрозой для других стран и не намерена нападать на другие государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, китай, москва, джо байден, россия
16:39 21.09.2021 (обновлено: 20:01 21.09.2021)
Американский экс-губернатор собрался противостоять "ошибкам России"
Экс-губернатор Виргинии: США должны следить за ошибками России
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Читатели сайта телеканала Fox News
поспорили с бывшим губернатором Виргинии и экс-послом США
в ОБСЕ
Джимом Гилмором о роли Вашингтона в "сдерживании" Москвы и Пекина.
"Американская миссия заключается в противостоянии тем, кто стремится обречь американский народ и остальное человечество на очередные Темные времена", — написал он в своей колонке.
По мнению Гилмора, в Белом доме уже сейчас должны решить, что делать в том случае, если Россия
или Китай
"допустят ошибки" и проявят агрессию на международной арене.
Некоторые американцы раскритиковали статью экс-губернатора и вспомнили о недостатках президента страны Джо Байдена
.
"Иными словами, нынешняя администрация должна продемонстрировать профессионализм, честность и прозрачность. Что ж, удачи", — сыронизировал один из них.
"Россия и Китай считают администрацию Байдена слабой", — посетовали в комментариях.
"Байден не в состоянии адекватно объяснить, что помешало ему предугадать столь стремительное падение Афганистана
. Он подорвал свой авторитет тем, что преуменьшал связанные с выводом войск риски и ни разу не смог опередить события. Не прошло и семи месяцев с тех пор, как он занял президентское кресло, и никто уже не уважает его лишь за то, что он — не Дональд Трамп
", — отметил читатель.
"Не удивлюсь, если цивилизованные страны нас накажут", — написал один из пользователей.
"Байден слишком занят тем, что катается на велосипеде", — пошутил другой комментатор.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является угрозой для других стран и не намерена нападать на другие государства.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>