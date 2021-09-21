https://ria.ru/20210921/mishustin-1751215331.html

Мишустин подписал указ о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми

Мишустин подписал указ о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021

Мишустин подписал указ о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в университете в Перми. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T22:06

2021-09-21T22:06

2021-09-21T23:54

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в университете в Перми.Как отмечается на сайте правительства, членам семей, детям и родителям погибших выделят по миллиону рублей. Получившие тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести получат по 400 тысяч рублей, легкие травмы — по 200 тысяч рублей.Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла накануне утром. Один из студентов открыл огонь в здании, погибли шесть человек, 24 получили ранения. Нападавшего тяжело ранили при задержании, он находится в больнице. Уголовное дело открыли по статье "Убийство двух и более лиц", по ней может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20210921/perm-1751181344.html

пермь

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происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете