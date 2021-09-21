https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751154977.html

В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко - РИА Новости, 21.09.2021

В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

Заявлением об "ответственности" России за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко ЕСПЧ стремится внести свою лепту в культивирование русофобии, само... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:51

2021-09-21T15:51

2021-09-21T16:29

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр литвиненко (подполковник)

россия

москва

европейский суд по правам человека (еспч)

мария захарова

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заявлением об "ответственности" России за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко ЕСПЧ стремится внести свою лепту в культивирование русофобии, само постановление вызывает немало вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.Комментируя на брифинге вынесенное постановление, Захарова указала, что суд "по сути решил проштамповать явно политизированные и более чем сомнительные с правовой точки зрения выводы национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы"."Абстрагируюсь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений Страсбургской фемиды, правовая оценка будет дана Генеральной прокуратурой в свете переданных ей полномочий по преставлению нашей страны в ЕСПЧ. Невозможно не заметить допущенное судом произвольное отступление от собственной же практики по индивидуальным жалобам, которые связаны с межгосударственными спорами", - сказала Захарова."Вынесение Европейским судом по правам человека 21 сентября постановления по жалобе вдовы Александра Литвиненко вызывает, конечно, немало вопросов не только по существу выводов данного международного органа, но и с точки зрения процедуры и подходов Совета (Европы)... Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", - сказала Захарова на брифинге.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.

https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751129443.html

https://ria.ru/20210921/otvetstvennost-1751117430.html

https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html

https://ria.ru/20180914/1528608758.html

россия

москва

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр литвиненко (подполковник), россия, москва, европейский суд по правам человека (еспч), мария захарова