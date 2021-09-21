Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751154977.html
В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко - РИА Новости, 21.09.2021
В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко
Заявлением об "ответственности" России за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко ЕСПЧ стремится внести свою лепту в культивирование русофобии, само... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:51
2021-09-21T16:29
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр литвиненко (подполковник)
россия
москва
европейский суд по правам человека (еспч)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152717/89/1527178954_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_ffd86ba659902356c010ed9099ae6bc7.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заявлением об "ответственности" России за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко ЕСПЧ стремится внести свою лепту в культивирование русофобии, само постановление вызывает немало вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.Комментируя на брифинге вынесенное постановление, Захарова указала, что суд "по сути решил проштамповать явно политизированные и более чем сомнительные с правовой точки зрения выводы национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы"."Абстрагируюсь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений Страсбургской фемиды, правовая оценка будет дана Генеральной прокуратурой в свете переданных ей полномочий по преставлению нашей страны в ЕСПЧ. Невозможно не заметить допущенное судом произвольное отступление от собственной же практики по индивидуальным жалобам, которые связаны с межгосударственными спорами", - сказала Захарова."Вынесение Европейским судом по правам человека 21 сентября постановления по жалобе вдовы Александра Литвиненко вызывает, конечно, немало вопросов не только по существу выводов данного международного органа, но и с точки зрения процедуры и подходов Совета (Европы)... Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", - сказала Захарова на брифинге.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751129443.html
https://ria.ru/20210921/otvetstvennost-1751117430.html
https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html
https://ria.ru/20180914/1528608758.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152717/89/1527178954_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dec503d8ae32fbf1846ac715aab68200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр литвиненко (подполковник), россия, москва, европейский суд по правам человека (еспч), мария захарова
15:51 21.09.2021 (обновлено: 16:29 21.09.2021)
 
В МИД раскритиковали решение ЕСПЧ по делу Литвиненко

Захарова назвала решение ЕСПЧ по делу Литвиненко непоследовательным и ошибочным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заявлением об "ответственности" России за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко ЕСПЧ стремится внести свою лепту в культивирование русофобии, само постановление вызывает немало вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 13:50
Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
Комментируя на брифинге вынесенное постановление, Захарова указала, что суд "по сути решил проштамповать явно политизированные и более чем сомнительные с правовой точки зрения выводы национального судебного органа одного из государств-членов Совета Европы".
"Абстрагируюсь от содержания самого документа и ошибочных умозаключений Страсбургской фемиды, правовая оценка будет дана Генеральной прокуратурой в свете переданных ей полномочий по преставлению нашей страны в ЕСПЧ. Невозможно не заметить допущенное судом произвольное отступление от собственной же практики по индивидуальным жалобам, которые связаны с межгосударственными спорами", - сказала Захарова.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 12:44
В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко
"Вынесение Европейским судом по правам человека 21 сентября постановления по жалобе вдовы Александра Литвиненко вызывает, конечно, немало вопросов не только по существу выводов данного международного органа, но и с точки зрения процедуры и подходов Совета (Европы)... Налицо еще одно свидетельство того, что ЕСПЧ, позиционирующий себя в качестве международного судебного органа, стремится играть политическую роль и внести свою лепту в культивирование атмосферы русофобии, ставшей столь популярной в некоторых западных государствах", - сказала Захарова на брифинге.
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 17:02
Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о Навальном и Литвиненко
В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
Сергей Лавров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2018
14 сентября 2018, 18:54
Лавров отметил отсутствие фактов для обсуждения дел Литвиненко и Скрипалей
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр Литвиненко (подполковник)РоссияМоскваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
03:00Юрист рассказал, кому могут запретить пользоваться туалетами в кафе
Лента новостейМолния