https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751129443.html
Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко - РИА Новости, 21.09.2021
Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
Заявление ЕСПЧ об "ответственности" РФ за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко является "максимально идиотским и подрывающим репутацию европейского... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:50
2021-09-21T13:50
2021-09-21T13:56
в мире
европейский суд по правам человека (еспч)
александр литвиненко (подполковник)
андрей луговой
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Заявление ЕСПЧ об "ответственности" РФ за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко является "максимально идиотским и подрывающим репутацию европейского суда", заявил во вторник РИА Новости депутат Госдумы Андрей Луговой.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.
https://ria.ru/20210921/otvetstvennost-1751117430.html
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в мире, европейский суд по правам человека (еспч), александр литвиненко (подполковник), андрей луговой, россия
13:50 21.09.2021 (обновлено: 13:56 21.09.2021)
Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
Луговой назвал идиотским решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Заявление ЕСПЧ об "ответственности" РФ
за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко
является "максимально идиотским и подрывающим репутацию европейского суда", заявил во вторник РИА Новости депутат Госдумы Андрей Луговой
.
Ранее ЕСПЧ назвал Россию
"ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.
"Я это решение считаю абсолютно политически ангажированным, не имеющим ничего общего хоть с какой-то законностью. Поэтому отношусь к этому решению очень скептически и считаю его максимально идиотским и подрывающим репутацию ЕСПЧ", - сказал Луговой.
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.