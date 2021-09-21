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https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751098367.html
ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко
ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко - РИА Новости, 21.09.2021
ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко
Европейский суд по правам человека назвал Россию ответственной за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:27
2021-09-21T13:21
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
великобритания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр литвиненко (подполковник)
россия
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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека назвал Россию ответственной за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Москва должна выплатить истице — вдове Марине Литвиненко — 100 тысяч евро компенсации морального вреда, а также покрыть судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро.В материалах ЕСПЧ сказано, что российская сторона не провела эффективное внутреннее расследование и не опровергла выводы британских экспертов. В частности, в Лондоне уверены, что за отравлениям стоят Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые "действовали в качестве агентов российского государства".В Кремле решение назвали голословным и подчеркнули, что не готовы прислушаться к нему.Дело ЛитвиненкоВ 2000 году Литвиненко бежал в Великобританию, где получил политическое убежище. В ноябре 2006-го он скончался, это произошло после совместного чаепития с предпринимателями Луговым и Ковтуном. Экспертиза выявила в организме умершего большое количество радиоактивного полония-210.Основным подозреваемым, а затем и обвиняемым в убийстве Скотленд-Ярд считал Лугового, а заказчиком — ФСБ.Луговой все обвинения отрицает, а процесс называет "театральным фарсом". В Москве отказались выдать его Лондону, а также не раз заявляли, что дело политизировано, а расследование непрозрачно.В 2018 году в Генпрокуратуре России заявляли, что никаких доказательств британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили.Занимавший ранее пост генпрокурора Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона, отмечали в ведомстве, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в России: полоний был в столице Соединенного Королевства еще до прибытия туда Лугового и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта история выгодна Западу для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.
https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html
https://ria.ru/20180914/1528608758.html
https://ria.ru/20210716/gosduma-1741578295.html
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европейский суд по правам человека (еспч), в мире, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр литвиненко (подполковник), россия
11:27 21.09.2021 (обновлено: 13:21 21.09.2021)
 
ЕСПЧ назвал Россию ответственной за смерть Литвиненко

ЕСПЧ в постановлении по жалобе вдовы Литвиненко назвал Россию ответственной за его смерть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека назвал Россию ответственной за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.
Москва должна выплатить истице — вдове Марине Литвиненко — 100 тысяч евро компенсации морального вреда, а также покрыть судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро.
В материалах ЕСПЧ сказано, что российская сторона не провела эффективное внутреннее расследование и не опровергла выводы британских экспертов.
В частности, в Лондоне уверены, что за отравлениям стоят Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые "действовали в качестве агентов российского государства".
В Кремле решение назвали голословным и подчеркнули, что не готовы прислушаться к нему.
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Дело Литвиненко

В 2000 году Литвиненко бежал в Великобританию, где получил политическое убежище. В ноябре 2006-го он скончался, это произошло после совместного чаепития с предпринимателями Луговым и Ковтуном. Экспертиза выявила в организме умершего большое количество радиоактивного полония-210.
Основным подозреваемым, а затем и обвиняемым в убийстве Скотленд-Ярд считал Лугового, а заказчиком — ФСБ.
Луговой все обвинения отрицает, а процесс называет "театральным фарсом". В Москве отказались выдать его Лондону, а также не раз заявляли, что дело политизировано, а расследование непрозрачно.
В 2018 году в Генпрокуратуре России заявляли, что никаких доказательств британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили.
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Занимавший ранее пост генпрокурора Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".

Заявления Лондона, отмечали в ведомстве, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в России: полоний был в столице Соединенного Королевства еще до прибытия туда Лугового и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.

Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта история выгодна Западу для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.
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