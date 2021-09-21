https://ria.ru/20210921/lednik-1751199672.html

Россиян предупредили о приближении нового ледникового периода

Россиян предупредили о приближении нового ледникового периода - РИА Новости, 21.09.2021

Россиян предупредили о приближении нового ледникового периода

Изменение течений в северной части Атлантического океана может спровоцировать наступление ледникового периода для европейской части России, рассказал в беседе с РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:01

2021-09-21T19:01

2021-09-21T20:43

европа

российская академия наук

атлантический океан

россия

алексей карнаухов

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Изменение течений в северной части Атлантического океана может спровоцировать наступление ледникового периода для европейской части России, рассказал в беседе с Ura.ru ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.По мнению специалиста, в последние годы ученые наблюдают две климатические тенденции: глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима. Последнее, подчеркнул Карнаухов, может привести к понижению температуры."В европейской части России случится резкое похолодание — на десять, двадцать градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода", — спрогнозировал он.По словам эксперта, в Европе уже происходили резкие изменения климата, именуемые ледниковыми периодами, из-за трансформации течений в Северной Атлантике. Последний из них назывался Малый дриас. Он закончился 11 тысяч лет назад и продолжался примерно тысячу лет.

https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html

европа

атлантический океан

россия

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европа, российская академия наук, атлантический океан, россия, алексей карнаухов