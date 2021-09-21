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Россиян предупредили о приближении нового ледникового периода
Россиян предупредили о приближении нового ледникового периода - РИА Новости, 21.09.2021
Россиян предупредили о приближении нового ледникового периода
Изменение течений в северной части Атлантического океана может спровоцировать наступление ледникового периода для европейской части России, рассказал в беседе с РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:01
2021-09-21T20:43
европа
российская академия наук
атлантический океан
россия
алексей карнаухов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Изменение течений в северной части Атлантического океана может спровоцировать наступление ледникового периода для европейской части России, рассказал в беседе с Ura.ru ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.По мнению специалиста, в последние годы ученые наблюдают две климатические тенденции: глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима. Последнее, подчеркнул Карнаухов, может привести к понижению температуры."В европейской части России случится резкое похолодание — на десять, двадцать градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода", — спрогнозировал он.По словам эксперта, в Европе уже происходили резкие изменения климата, именуемые ледниковыми периодами, из-за трансформации течений в Северной Атлантике. Последний из них назывался Малый дриас. Он закончился 11 тысяч лет назад и продолжался примерно тысячу лет.
https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html
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европа, российская академия наук, атлантический океан, россия, алексей карнаухов
19:01 21.09.2021 (обновлено: 20:43 21.09.2021)
 
Россиян предупредили о приближении нового ледникового периода

Ученый Карнаухов: ледниковый период может начаться из-за ослабления Гольфстрима

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Изменение течений в северной части Атлантического океана может спровоцировать наступление ледникового периода для европейской части России, рассказал в беседе с Ura.ru ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов.
По мнению специалиста, в последние годы ученые наблюдают две климатические тенденции: глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима. Последнее, подчеркнул Карнаухов, может привести к понижению температуры.
"В европейской части России случится резкое похолодание — на десять, двадцать градусов. Фактически это будет означать наступление ледникового периода", — спрогнозировал он.
По словам эксперта, в Европе уже происходили резкие изменения климата, именуемые ледниковыми периодами, из-за трансформации течений в Северной Атлантике. Последний из них назывался Малый дриас. Он закончился 11 тысяч лет назад и продолжался примерно тысячу лет.
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ЕвропаРоссийская академия наукАтлантический океанРоссияАлексей Карнаухов
 
 
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