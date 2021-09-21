https://ria.ru/20210921/kursy-1751064063.html
Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы - РИА Новости, 21.09.2021
Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Чтобы получить максимальную отдачу от обучения на курсе, нужно взвесить ряд критериев. Стоит начать с изучения программы курса, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T02:15
2021-09-21T02:15
2021-09-21T02:16
общество
рудн
россия
равиль асмятуллин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Чтобы получить максимальную отдачу от обучения на курсе, нужно взвесить ряд критериев. Стоит начать с изучения программы курса, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, специалист по международному образованию Равиль Асмятуллин.По его словам, ошибочно ориентироваться на название, так как красивая формулировка не означает соответствия содержания курса вашим запросам. Обратить внимание стоит и на график обучения. Если у вас ненормированный график, лучше отдать предпочтение курсу со свободным посещением.Помимо этого, важно понять, сколько времени вы реально готовы посвящать материалам курса. На большинстве платформ указано, сколько часов нужно для изучения. Возможно, есть похожий по содержанию курс, который можно освоить за меньшее количество времени, обращает внимание эксперт.Обратите внимание на то, что является результатом обучения. Если нужно освоить навык для саморазвития, документ о прохождении курса не так важен. Если необходимо указать курс в резюме или предоставить на работе для повышения квалификации, важно, чтобы прилагался документ об окончании курса со списком полученных навыках.
https://na.ria.ru/20210722/mgppu-1741526742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, рудн, россия, равиль асмятуллин
02:15 21.09.2021 (обновлено: 02:16 21.09.2021)
Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Эксперт Асятуллин: для выбора онлайн-курса нужно сначала изучить его программу
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Чтобы получить максимальную отдачу от обучения на курсе, нужно взвесить ряд критериев. Стоит начать с изучения программы курса, рассказал агентству "Прайм
" преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, специалист по международному образованию Равиль Асмятуллин.
По его словам, ошибочно ориентироваться на название, так как красивая формулировка не означает соответствия содержания курса вашим запросам. Обратить внимание стоит и на график обучения. Если у вас ненормированный график, лучше отдать предпочтение курсу со свободным посещением.
Помимо этого, важно понять, сколько времени вы реально готовы посвящать материалам курса. На большинстве платформ указано, сколько часов нужно для изучения. Возможно, есть похожий по содержанию курс, который можно освоить за меньшее количество времени, обращает внимание эксперт.
“Не всегда длительный курс является показателем его качества: ориентируйтесь на соотношение содержания и времени", — советует Асмятуллин.
Обратите внимание на то, что является результатом обучения. Если нужно освоить навык для саморазвития, документ о прохождении курса не так важен. Если необходимо указать курс в резюме или предоставить на работе для повышения квалификации, важно, чтобы прилагался документ об окончании курса со списком полученных навыках.