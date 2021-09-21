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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210921/kurs-1751132516.html
Официальный курс евро на среду снизился на две копейки
Официальный курс евро на среду снизился на две копейки - РИА Новости, 21.09.2021
Официальный курс евро на среду снизился на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,17 копейки - до 85,8568 рубля, курс доллара - на 12,48 копейки, до 73,2067 рубля,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:07
2021-09-21T14:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,17 копейки - до 85,8568 рубля, курс доллара - на 12,48 копейки, до 73,2067 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,85 копейки, составив 78,8992 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
14:07 21.09.2021
 
Официальный курс евро на среду снизился на две копейки

ЦБ: официальный курс евро на среду снизился на две копейки — до 85,86 рубля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара
Знак доллара - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,17 копейки - до 85,8568 рубля, курс доллара - на 12,48 копейки, до 73,2067 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,85 копейки, составив 78,8992 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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