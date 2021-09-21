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Официальный курс евро на среду снизился на две копейки

Официальный курс евро на среду снизился на две копейки - РИА Новости, 21.09.2021

Официальный курс евро на среду снизился на две копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,17 копейки - до 85,8568 рубля, курс доллара - на 12,48 копейки, до 73,2067 рубля,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:07

2021-09-21T14:07

2021-09-21T14:07

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,17 копейки - до 85,8568 рубля, курс доллара - на 12,48 копейки, до 73,2067 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 7,85 копейки, составив 78,8992 рубля.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия