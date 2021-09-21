https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751074294.html

В Казахстане выявили "нигерийский" штамм COVID-19

В Казахстане выявили "нигерийский" штамм COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021

В Казахстане выявили "нигерийский" штамм COVID-19

Циркуляция Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) выявлена в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:17

2021-09-21T08:17

2021-09-21T08:17

распространение коронавируса

в мире

казахстан

нигерия

коронавирус covid-19

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АЛМА-АТА, 21 сен - РИА Новости. Циркуляция Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) выявлена в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.По его информации, министерство продолжает работу по выявлению циркуляции в стране различных штаммов коронавируса. В частности, минздрав провел генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года."По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" - 57 (59,4%), Alpha "Британский" - 24 (25%), "Уханьский" - 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" - 5 (5,2%)", - написал Цой в Facebook.По его данным, циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны."О появлении Eta-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021 года Eta-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ он относится к штаммам, требующим "наблюдения", - сообщил министр.Он также проинформировал, что клинические признаки нового штамма являются такими же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов - высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание.

https://ria.ru/20210911/corona-1749583500.html

казахстан

нигерия

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в мире, казахстан, нигерия, коронавирус covid-19