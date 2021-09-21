В Казахстане выявили "нигерийский" штамм COVID-19
Глава Минздрава Казахстана сообщил о выявлении "нигерийского" штамма у заболевших COVID-19
© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
АЛМА-АТА, 21 сен - РИА Новости. Циркуляция Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) выявлена в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
По его информации, министерство продолжает работу по выявлению циркуляции в стране различных штаммов коронавируса. В частности, минздрав провел генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года.
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"По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" - 57 (59,4%), Alpha "Британский" - 24 (25%), "Уханьский" - 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" - 5 (5,2%)", - написал Цой в Facebook.
По его данным, циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны.
"О появлении Eta-штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021 года Eta-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ он относится к штаммам, требующим "наблюдения", - сообщил министр.
Он также проинформировал, что клинические признаки нового штамма являются такими же, как у Alpha ("британского") и Beta ("южноафриканского") штаммов - высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание.