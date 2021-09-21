https://ria.ru/20210921/kiberataka-1751064322.html

Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США

Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США - РИА Новости, 21.09.2021

Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США

Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов, сообщило посольство в Вашингтоне. Заявление опубликовано на странице... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T00:39

2021-09-21T00:39

2021-09-21T09:09

выборы в государственную думу

в мире

сша

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1920x0_80_0_0_88a6d39332399bee430720b510877a77.jpg

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов, сообщило посольство в Вашингтоне. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.По мнению дипломатов, цель взломов заключается в "дискредитации нашей избирательной системы"."Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", — добавило посольство.Дипмиссия подчеркнула, что голосование прошло в полном соответствии с законом."Обратили внимание на голословные обвинения Госдепартамента в якобы "несвободных и непрозрачных" выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права", — отмечается в публикации.Российское посольство также отметило, что "любые инсинуации об обратном недопустимы"."Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании", — указали дипломаты.Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что выборы в Госдуму прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу голосования. В своей критике он особенно отметил закон об иноагентах, идея которого появилась и осуществилась в самих США.Представитель американского дипведомства также обвинил российское правительство в создании ограничений, которые, по его мнению, не позволили БДИПЧ ОБСЕ проводить наблюдение. При этом на последних президентских выборах в Соединенных Штатах число наблюдателей от организации кардинально сократилось, до таких же масштабов, что предлагала в этот раз Москва.Кроме того, Прайс утверждал, что Вашингтон не признает голосование "на суверенной украинской территории", подразумевая под этим российский Крым.Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750994739.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, госдума рф, россия