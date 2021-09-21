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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/kiberataka-1751064322.html
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США - РИА Новости, 21.09.2021
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США
Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов, сообщило посольство в Вашингтоне. Заявление опубликовано на странице... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T00:39
2021-09-21T09:09
выборы в государственную думу
в мире
сша
госдума рф
россия
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов, сообщило посольство в Вашингтоне. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.По мнению дипломатов, цель взломов заключается в "дискредитации нашей избирательной системы"."Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", — добавило посольство.Дипмиссия подчеркнула, что голосование прошло в полном соответствии с законом."Обратили внимание на голословные обвинения Госдепартамента в якобы "несвободных и непрозрачных" выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права", — отмечается в публикации.Российское посольство также отметило, что "любые инсинуации об обратном недопустимы"."Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании", — указали дипломаты.Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что выборы в Госдуму прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу голосования. В своей критике он особенно отметил закон об иноагентах, идея которого появилась и осуществилась в самих США.Представитель американского дипведомства также обвинил российское правительство в создании ограничений, которые, по его мнению, не позволили БДИПЧ ОБСЕ проводить наблюдение. При этом на последних президентских выборах в Соединенных Штатах число наблюдателей от организации кардинально сократилось, до таких же масштабов, что предлагала в этот раз Москва.Кроме того, Прайс утверждал, что Вашингтон не признает голосование "на суверенной украинской территории", подразумевая под этим российский Крым.Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.
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в мире, сша, госдума рф, россия
00:39 21.09.2021 (обновлено: 09:09 21.09.2021)
 
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США

Посольство России в Вашингтоне ждет разъяснений от США из-за кибератак на Центризбирком

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов, сообщило посольство в Вашингтоне. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

"При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов", — сказано в релизе.

По мнению дипломатов, цель взломов заключается в "дискредитации нашей избирательной системы".
"Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", — добавило посольство.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 15:51Выборы в Государственную думу
Беспрецедентные кибератаки осложняли жизнь на выборах, заявила Памфилова
Дипмиссия подчеркнула, что голосование прошло в полном соответствии с законом.
"Обратили внимание на голословные обвинения Госдепартамента в якобы "несвободных и непрозрачных" выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права", — отмечается в публикации.
Российское посольство также отметило, что "любые инсинуации об обратном недопустимы".
"Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании", — указали дипломаты.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что выборы в Госдуму прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу голосования. В своей критике он особенно отметил закон об иноагентах, идея которого появилась и осуществилась в самих США.
Представитель американского дипведомства также обвинил российское правительство в создании ограничений, которые, по его мнению, не позволили БДИПЧ ОБСЕ проводить наблюдение. При этом на последних президентских выборах в Соединенных Штатах число наблюдателей от организации кардинально сократилось, до таких же масштабов, что предлагала в этот раз Москва.
Кроме того, Прайс утверждал, что Вашингтон не признает голосование "на суверенной украинской территории", подразумевая под этим российский Крым.
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.
 
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