https://ria.ru/20210921/kiberataka-1751064322.html
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США - РИА Новости, 21.09.2021
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США
Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов, сообщило посольство в Вашингтоне. Заявление опубликовано на странице... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T00:39
2021-09-21T00:39
2021-09-21T09:09
выборы в государственную думу
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ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Россия столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов, сообщило посольство в Вашингтоне. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.По мнению дипломатов, цель взломов заключается в "дискредитации нашей избирательной системы"."Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", — добавило посольство.Дипмиссия подчеркнула, что голосование прошло в полном соответствии с законом."Обратили внимание на голословные обвинения Госдепартамента в якобы "несвободных и непрозрачных" выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права", — отмечается в публикации.Российское посольство также отметило, что "любые инсинуации об обратном недопустимы"."Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании", — указали дипломаты.Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что выборы в Госдуму прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу голосования. В своей критике он особенно отметил закон об иноагентах, идея которого появилась и осуществилась в самих США.Представитель американского дипведомства также обвинил российское правительство в создании ограничений, которые, по его мнению, не позволили БДИПЧ ОБСЕ проводить наблюдение. При этом на последних президентских выборах в Соединенных Штатах число наблюдателей от организации кардинально сократилось, до таких же масштабов, что предлагала в этот раз Москва.Кроме того, Прайс утверждал, что Вашингтон не признает голосование "на суверенной украинской территории", подразумевая под этим российский Крым.Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.
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в мире, сша, госдума рф, россия
00:39 21.09.2021 (обновлено: 09:09 21.09.2021)
Посольство рассказало о кибератаках на ЦИК из США
Посольство России в Вашингтоне ждет разъяснений от США из-за кибератак на Центризбирком
ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Россия
столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак при проведении выборов, сообщило посольство в Вашингтоне
. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook
.
"При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов", — сказано в релизе.
По мнению дипломатов, цель взломов заключается в "дискредитации нашей избирательной системы".
"Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", — добавило посольство.
Дипмиссия подчеркнула, что голосование прошло в полном соответствии с законом.
"Обратили внимание на голословные обвинения Госдепартамента в якобы "несвободных и непрозрачных" выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября. В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права", — отмечается в публикации.
Российское посольство также отметило, что "любые инсинуации об обратном недопустимы".
"Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании", — указали дипломаты.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что выборы в Госдуму прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу голосования. В своей критике он особенно отметил закон об иноагентах, идея которого появилась и осуществилась в самих США.
Представитель американского дипведомства также обвинил российское правительство в создании ограничений, которые, по его мнению, не позволили БДИПЧ ОБСЕ проводить наблюдение. При этом на последних президентских выборах в Соединенных Штатах число наблюдателей от организации кардинально сократилось, до таких же масштабов, что предлагала в этот раз Москва.
Кроме того, Прайс утверждал, что Вашингтон не признает голосование "на суверенной украинской территории", подразумевая под этим российский Крым.
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.