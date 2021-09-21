https://ria.ru/20210921/kazakhstan-1751166237.html

Казахстан откажется от российского международного телефонного кода

Казахстан откажется от российского международного телефонного кода - РИА Новости, 21.09.2021

Казахстан откажется от российского международного телефонного кода

Казахстан с 2023 года планирует перейти на новый международный телефонный код +997 вместо +7, который делит с Россией. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:35

2021-09-21T16:35

2021-09-21T17:00

технологии

казахстан

россия

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АЛМА-АТА, 21 сен — РИА Новости. Казахстан с 2023 года планирует перейти на новый международный телефонный код +997 вместо +7, который делит с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.В ведомстве отметили, что проработали с операторами связи план перехода на новый код."Раньше мы делили код +7 с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан". Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг", — заявил глава министерства Багдат Мусин.На новый код Казахстан перейдет с января 2023-го, затем в течение двух лет оба кода могут использоваться параллельно, а полный переход состоится в 2025 году.

https://ria.ru/20210719/vydelenka-1741849194.html

казахстан

россия

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технологии, казахстан, россия