https://ria.ru/20210921/karta-1751173357.html

Интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в МО

Интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в МО - РИА Новости, 21.09.2021

Интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в МО

Онлайн-карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа заработала для жителей Московской области. Ознакомиться с ней можно на специальном региональном сайте,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:55

2021-09-21T16:55

2021-09-21T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751172684_0:135:2000:1260_1920x0_80_0_0_b929ac1b568e69ecefe203202c25fdf2.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Онлайн-карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа заработала для жителей Московской области. Ознакомиться с ней можно на специальном региональном сайте, посвященном прививочной кампании, сообщил телеканал "360".На карте можно выбрать удобный пункт вакцинации и посмотреть часы его работы. Также на сайте опубликованы ответы на популярные вопросы о вакцинации от гриппа."В этом году в Подмосковье планируем привить от гриппа более 4,5 миллиона человек — это и взрослые, и дети", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Она напомнила, что между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен быть выдержан интервал не менее месяца.Для вакцинации от гриппа нужно обратиться в учреждение по месту прикрепления. Перед процедурой терапевт или педиатр проведет осмотр. Если не выявят противопоказаний, отправят на прививку.Записаться можно через портал госуслуг Московской области или по телефону 122. В мобильных пунктах пройти вакцинацию можно без предварительной записи.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)