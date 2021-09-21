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Интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в МО
Интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в МО - РИА Новости, 21.09.2021
Интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в МО
Онлайн-карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа заработала для жителей Московской области. Ознакомиться с ней можно на специальном региональном сайте,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:55
2021-09-21T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Онлайн-карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа заработала для жителей Московской области. Ознакомиться с ней можно на специальном региональном сайте, посвященном прививочной кампании, сообщил телеканал "360".На карте можно выбрать удобный пункт вакцинации и посмотреть часы его работы. Также на сайте опубликованы ответы на популярные вопросы о вакцинации от гриппа."В этом году в Подмосковье планируем привить от гриппа более 4,5 миллиона человек — это и взрослые, и дети", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.Она напомнила, что между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен быть выдержан интервал не менее месяца.Для вакцинации от гриппа нужно обратиться в учреждение по месту прикрепления. Перед процедурой терапевт или педиатр проведет осмотр. Если не выявят противопоказаний, отправят на прививку.Записаться можно через портал госуслуг Московской области или по телефону 122. В мобильных пунктах пройти вакцинацию можно без предварительной записи.
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московская область (подмосковье)
16:55 21.09.2021
 

Интерактивная карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа появилась в МО

© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа в пункте вакцинации 360
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа в пункте вакцинации 360 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Онлайн-карта мобильных пунктов вакцинации от гриппа заработала для жителей Московской области. Ознакомиться с ней можно на специальном региональном сайте, посвященном прививочной кампании, сообщил телеканал "360".
На карте можно выбрать удобный пункт вакцинации и посмотреть часы его работы. Также на сайте опубликованы ответы на популярные вопросы о вакцинации от гриппа.
"В этом году в Подмосковье планируем привить от гриппа более 4,5 миллиона человек — это и взрослые, и дети", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Она напомнила, что между вакцинацией от гриппа и от коронавируса должен быть выдержан интервал не менее месяца.
Для вакцинации от гриппа нужно обратиться в учреждение по месту прикрепления. Перед процедурой терапевт или педиатр проведет осмотр. Если не выявят противопоказаний, отправят на прививку.
Записаться можно через портал госуслуг Московской области или по телефону 122. В мобильных пунктах пройти вакцинацию можно без предварительной записи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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