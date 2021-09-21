https://ria.ru/20210921/kandidat-1751118624.html

Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме

Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2021

Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме

Кандидатура экс-главы Дагестана Владимира Васильева рассматривается на пост главы фракции "Единая Россия" в Госдуме, однако это не единственная кандидатура,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:52

2021-09-21T12:52

2021-09-21T12:52

политика

единая россия

госдума рф

владимир васильев

выборы в государственную думу

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кандидатура экс-главы Дагестана Владимира Васильева рассматривается на пост главы фракции "Единая Россия" в Госдуме, однако это не единственная кандидатура, заявил РИА Новости источник в "Единой России"."Это одна из реальных кандидатур, которая может быть рассмотрена на пост руководителя фракции", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210921/gosduma-1751069493.html

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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, выборы в государственную думу, республика дагестан, россия