https://ria.ru/20210921/kandidat-1751118624.html
Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме - РИА Новости, 21.09.2021
Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
Кандидатура экс-главы Дагестана Владимира Васильева рассматривается на пост главы фракции "Единая Россия" в Госдуме, однако это не единственная кандидатура,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:52
2021-09-21T12:52
2021-09-21T12:52
политика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
выборы в государственную думу
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Кандидатура экс-главы Дагестана Владимира Васильева рассматривается на пост главы фракции "Единая Россия" в Госдуме, однако это не единственная кандидатура, заявил РИА Новости источник в "Единой России"."Это одна из реальных кандидатур, которая может быть рассмотрена на пост руководителя фракции", - сказал собеседник агентства.
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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев, выборы в государственную думу, республика дагестан, россия
Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
Источник: Васильев — одна из кандидатур на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме