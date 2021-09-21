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В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
В России до конца года появится должность IT-омбудсмена - РИА Новости, 21.09.2021
В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца текущего года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:35
2021-09-21T13:35
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
россия
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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца текущего года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.При этом, по его словам, какие-то конкретные кандидатуры на данную должность пока не обсуждаются. "Мы сейчас обсуждаем механизм сначала, а после этого будем обсуждать кандидатуру", - уточнил он.
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия
13:35 21.09.2021
 
В России до конца года появится должность IT-омбудсмена

Глава Минцифры Шадаев: должность IT-омбудсмена планируют ввести в России до конца года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца текущего года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
"Думаю, что до конца года. По плану – до конца года", - сказал Шадаев журналистам в рамках форума Kazan Digital Week, отвечая на вопрос о сроках назначения IT-омбудсмена.
При этом, по его словам, какие-то конкретные кандидатуры на данную должность пока не обсуждаются. "Мы сейчас обсуждаем механизм сначала, а после этого будем обсуждать кандидатуру", - уточнил он.
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ТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевРоссия
 
 
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