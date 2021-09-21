https://ria.ru/20210921/it-1751127132.html

В России до конца года появится должность IT-омбудсмена

В России до конца года появится должность IT-омбудсмена - РИА Новости, 21.09.2021

В России до конца года появится должность IT-омбудсмена

Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца текущего года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:35

2021-09-21T13:35

2021-09-21T13:35

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

россия

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КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Должность IT-омбудсмена может быть введена в России до конца текущего года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.При этом, по его словам, какие-то конкретные кандидатуры на данную должность пока не обсуждаются. "Мы сейчас обсуждаем механизм сначала, а после этого будем обсуждать кандидатуру", - уточнил он.

https://ria.ru/20210921/it-1751104371.html

россия

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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, россия