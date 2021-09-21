https://ria.ru/20210921/inflation-1751134756.html

Минэкономразвития ухудшило прогноз по годовой инфляции

Минэкономразвития ухудшило прогноз по годовой инфляции - РИА Новости, 21.09.2021

Минэкономразвития ухудшило прогноз по годовой инфляции

Инфляция по итогам 2021 года в России составит 5,8 процента, сообщил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая на расширенном заседании... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:19

2021-09-21T14:19

2021-09-21T14:19

экономика

совет федерации рф

алексей херсонцев

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Инфляция по итогам 2021 года в России составит 5,8 процента, сообщил замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.Таким образом, ведомство ухудшило свой прогноз, который ранее находился на уровне пяти процентов.В "среднесрочном горизонте" инфляция снизится до четырех процентов, добавил замминистра.Вместе с этим, Минэкономразвития повысило оценку ВВП по текущему году с 3,8 до 4,2 процента.

https://ria.ru/20210917/inflyatsiya-1750448875.html

россия

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2021

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экономика, совет федерации рф, алексей херсонцев, россия