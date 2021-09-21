Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751123157.html
Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов - РИА Новости, 21.09.2021
Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
Число верифицированных пользователей портала "Госуслуги" превысило 85 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:16
2021-09-21T13:16
общество
технологии
интернет
госуслуги
казань
владимир путин
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742357935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b158541cc1680c504c318caab34f8ea.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число верифицированных пользователей портала "Госуслуги" превысило 85 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам международного форума Казань Digital Week – 2021."Тематические направления форума наглядно демонстрируют, насколько цифра диверсифицирована и распространена. Интерес со стороны граждан очевиден. На сегодняшний день на портале "Госуслуг" зарегистрировано больше 85 миллионов верифицированных пользователей", - сказал вице-премьер, чьи слова привели в его аппарате.Чернышенко отметил, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за последний год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тысячи и на данный момент составляет почти 15 тысяч. Число программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения (ПО), по его словам, увеличилось почти в два раза - до 11 тысяч, а объем работ и оказанных услуг индустрии вырос на 30% и составил более 1,5 триллиона рублей.В приветствии к участникам Всемирного конгресса по управлению проектами IPMA в Санкт-Петербурге вице-премьер также сообщил, что объем экспорта российского ПО и услуг за последний год вырос на 13,5% и составил более 5 миллиардов долларов.На прошлой неделе правительство РФ утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли.Первый пакет таких мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении "налогового маневра" в этой отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в отношении отчислений в региональные бюджеты.
https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751108197.html
https://ria.ru/20210915/gosuslugi-1750096953.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742357935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42924c79cc7060d1648978122ec03613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, интернет, госуслуги, казань, владимир путин, дмитрий чернышенко, россия
13:16 21.09.2021
 
Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов

Чернышенко: число верифицированных пользователей портала госуслуг превысило 85 миллионов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число верифицированных пользователей портала "Госуслуги" превысило 85 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам международного форума Казань Digital Week – 2021.
"Тематические направления форума наглядно демонстрируют, насколько цифра диверсифицирована и распространена. Интерес со стороны граждан очевиден. На сегодняшний день на портале "Госуслуг" зарегистрировано больше 85 миллионов верифицированных пользователей", - сказал вице-премьер, чьи слова привели в его аппарате.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
12:05
Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг
Чернышенко отметил, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за последний год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тысячи и на данный момент составляет почти 15 тысяч. Число программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения (ПО), по его словам, увеличилось почти в два раза - до 11 тысяч, а объем работ и оказанных услуг индустрии вырос на 30% и составил более 1,5 триллиона рублей.
В приветствии к участникам Всемирного конгресса по управлению проектами IPMA в Санкт-Петербурге вице-премьер также сообщил, что объем экспорта российского ПО и услуг за последний год вырос на 13,5% и составил более 5 миллиардов долларов.
На прошлой неделе правительство РФ утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли.
Первый пакет таких мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении "налогового маневра" в этой отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в отношении отчислений в региональные бюджеты.
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 03:08
Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
 
ОбществоТехнологииИнтернетГосуслугиКазаньВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния