Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
Чернышенко: число верифицированных пользователей портала госуслуг превысило 85 миллионов
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число верифицированных пользователей портала "Госуслуги" превысило 85 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам международного форума Казань Digital Week – 2021.
"Тематические направления форума наглядно демонстрируют, насколько цифра диверсифицирована и распространена. Интерес со стороны граждан очевиден. На сегодняшний день на портале "Госуслуг" зарегистрировано больше 85 миллионов верифицированных пользователей", - сказал вице-премьер, чьи слова привели в его аппарате.
Чернышенко отметил, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за последний год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тысячи и на данный момент составляет почти 15 тысяч. Число программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения (ПО), по его словам, увеличилось почти в два раза - до 11 тысяч, а объем работ и оказанных услуг индустрии вырос на 30% и составил более 1,5 триллиона рублей.
В приветствии к участникам Всемирного конгресса по управлению проектами IPMA в Санкт-Петербурге вице-премьер также сообщил, что объем экспорта российского ПО и услуг за последний год вырос на 13,5% и составил более 5 миллиардов долларов.
На прошлой неделе правительство РФ утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли.
Первый пакет таких мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении "налогового маневра" в этой отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в отношении отчислений в региональные бюджеты.
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