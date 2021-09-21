https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751123157.html

Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов

Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов - РИА Новости, 21.09.2021

Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов

Число верифицированных пользователей портала "Госуслуги" превысило 85 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:16

2021-09-21T13:16

2021-09-21T13:16

общество

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госуслуги

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число верифицированных пользователей портала "Госуслуги" превысило 85 миллионов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в обращении к участникам международного форума Казань Digital Week – 2021."Тематические направления форума наглядно демонстрируют, насколько цифра диверсифицирована и распространена. Интерес со стороны граждан очевиден. На сегодняшний день на портале "Госуслуг" зарегистрировано больше 85 миллионов верифицированных пользователей", - сказал вице-премьер, чьи слова привели в его аппарате.Чернышенко отметил, что благодаря мерам поддержки российской IT-отрасли за последний год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тысячи и на данный момент составляет почти 15 тысяч. Число программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения (ПО), по его словам, увеличилось почти в два раза - до 11 тысяч, а объем работ и оказанных услуг индустрии вырос на 30% и составил более 1,5 триллиона рублей.В приветствии к участникам Всемирного конгресса по управлению проектами IPMA в Санкт-Петербурге вице-премьер также сообщил, что объем экспорта российского ПО и услуг за последний год вырос на 13,5% и составил более 5 миллиардов долларов.На прошлой неделе правительство РФ утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли.Первый пакет таких мер был предложен в июне прошлого года президентом РФ Владимиром Путиным. Они вошли в закон о проведении "налогового маневра" в этой отрасли, который вступил в силу 1 января текущего года. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%. Закон также обнуляет ставку налога на прибыль в отношении отчислений в региональные бюджеты.

https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751108197.html

https://ria.ru/20210915/gosuslugi-1750096953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, интернет, госуслуги, казань, владимир путин, дмитрий чернышенко, россия