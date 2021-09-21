https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751108197.html

Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг

Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг - РИА Новости, 21.09.2021

Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг

Минцифры РФ предлагает направлять в личный кабинет пользователей портала "Госуслуг" сведения о статусе рассмотрения заявлений и результаты оказанных услуг,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:05

2021-09-21T12:05

2021-09-21T12:05

технологии

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает направлять в личный кабинет пользователей портала "Госуслуг" сведения о статусе рассмотрения заявлений и результаты оказанных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Пользователь сможет увидеть в своем личном кабинете на портале "Госуслуг" статус рассмотрения его заявления вне зависимости от того, каким образом заявление было подано - лично в орган власти, через МФЦ, через портал "Госуслуг" или при помощи почты. В тексте проекта указывается, что с 1 августа 2022 года данный порядок будет применен к услугам, перечисленным в приложении к проекту.В том случае, если у органа власти или МФЦ нет технической возможности направить необходимую информацию при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия, им бесплатно предоставляется типовое техническое решение, разработанное Минцифры РФ. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо направить заявку в министерство не позднее чем за один календарный месяц до отправления сведений в личные кабинеты заявителей."Важно отметить, что в случае если у заявителя нет личного кабинета на портале "Госуслуг", поступившие от органа власти или МФЦ сведения не хранятся порталом "Госуслуг" и подлежат автоматическому уничтожению", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210914/gosuslugi-1749958255.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия