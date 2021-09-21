https://ria.ru/20210921/gosuslugi-1751108197.html
Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг
Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг - РИА Новости, 21.09.2021
Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг
Минцифры РФ предлагает направлять в личный кабинет пользователей портала "Госуслуг" сведения о статусе рассмотрения заявлений и результаты оказанных услуг,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:05
2021-09-21T12:05
2021-09-21T12:05
технологии
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает направлять в личный кабинет пользователей портала "Госуслуг" сведения о статусе рассмотрения заявлений и результаты оказанных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Пользователь сможет увидеть в своем личном кабинете на портале "Госуслуг" статус рассмотрения его заявления вне зависимости от того, каким образом заявление было подано - лично в орган власти, через МФЦ, через портал "Госуслуг" или при помощи почты. В тексте проекта указывается, что с 1 августа 2022 года данный порядок будет применен к услугам, перечисленным в приложении к проекту.В том случае, если у органа власти или МФЦ нет технической возможности направить необходимую информацию при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия, им бесплатно предоставляется типовое техническое решение, разработанное Минцифры РФ. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо направить заявку в министерство не позднее чем за один календарный месяц до отправления сведений в личные кабинеты заявителей."Важно отметить, что в случае если у заявителя нет личного кабинета на портале "Госуслуг", поступившие от органа власти или МФЦ сведения не хранятся порталом "Госуслуг" и подлежат автоматическому уничтожению", - добавили в пресс-службе.
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технологии, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Минцифры предложило добавить новый сервис на портал госуслуг
Минцифры предложило высылать пользователям "Госуслуг" статус рассмотрения их заявлений
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Минцифры РФ
предлагает направлять в личный кабинет пользователей портала "Госуслуг" сведения о статусе рассмотрения заявлений и результаты оказанных услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом предусматривается, что все органы власти и МФЦ, предоставляющие государственные и муниципальные услуги гражданам и организациям, в обязательном порядке направляют в личный кабинет заявителя на портале "Госуслуг" статусы рассмотрения заявлений и результат предоставления услуги в виде электронного документа, скан-копии документа или электронной копии документа", - сообщила пресс-служба.
Пользователь сможет увидеть в своем личном кабинете на портале "Госуслуг" статус рассмотрения его заявления вне зависимости от того, каким образом заявление было подано - лично в орган власти, через МФЦ, через портал "Госуслуг" или при помощи почты. В тексте проекта указывается, что с 1 августа 2022 года данный порядок будет применен к услугам, перечисленным в приложении к проекту.
В том случае, если у органа власти или МФЦ нет технической возможности направить необходимую информацию при помощи единой системы межведомственного электронного взаимодействия, им бесплатно предоставляется типовое техническое решение, разработанное Минцифры РФ. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо направить заявку в министерство не позднее чем за один календарный месяц до отправления сведений в личные кабинеты заявителей.
"Важно отметить, что в случае если у заявителя нет личного кабинета на портале "Госуслуг", поступившие от органа власти или МФЦ сведения не хранятся порталом "Госуслуг" и подлежат автоматическому уничтожению", - добавили в пресс-службе.