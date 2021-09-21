https://ria.ru/20210921/gosduma-1751188291.html
Володин подписал распоряжение о подготовке заседания Госдумы нового созыва
Володин подписал распоряжение о подготовке заседания Госдумы нового созыва - РИА Новости, 21.09.2021
Володин подписал распоряжение о подготовке заседания Госдумы нового созыва
Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:03
2021-09-21T18:03
2021-09-21T18:27
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
госдума рф
единая россия
кпрф
лдпр
партия "новые люди"
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового - VIII созыва, сообщается на сайте нижней палаты парламента."21 сентября 2021 года Председатель Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Володин в соответствии со статьей 32.1 Регламента Государственной Думы подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы восьмого созыва", - говорится в сообщении.От партии "Единая Россия" в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев и Ольга Тимофеева; от КПРФ Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от партии "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартунг, от ЛДПР Василий Власов, от партии "Новые люди" Владислав Даванков."В соответствии с распоряжением временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва", - говорится в сообщении.Так, в соответствии с регламентом, временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата Госдумы.Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210920/gosduma-1750983545.html
https://ria.ru/20210830/vybory-1747768420.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф, единая россия, кпрф, лдпр, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
18:03 21.09.2021 (обновлено: 18:27 21.09.2021)
Володин подписал распоряжение о подготовке заседания Госдумы нового созыва
Володин подписал распоряжении о создании группы по первому заседанию Госдумы нового созыва
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Спикер Госдумы
VII созыва Вячеслав Володин
подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового - VIII созыва, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
"21 сентября 2021 года Председатель Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Володин в соответствии со статьей 32.1 Регламента Государственной Думы подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Государственной Думы восьмого созыва", - говорится в сообщении.
От партии "Единая Россия" в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев и Ольга Тимофеева; от КПРФ Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от партии "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартунг, от ЛДПР Василий Власов, от партии "Новые люди" Владислав Даванков.
"В соответствии с распоряжением временная депутатская рабочая группа подготовит проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва", - говорится в сообщении.
Так, в соответствии с регламентом, временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата Госдумы.
Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.