https://ria.ru/20210921/gosduma-1751069493.html

Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму

Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не пойдет в Госдуму, поскольку в нем больше необходимости во внешнеполитическом ведомстве, считает директор... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T05:06

2021-09-21T05:06

2021-09-21T05:06

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

общероссийский народный фронт

сергей лавров

сергей ознобищев

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не пойдет в Госдуму, поскольку в нем больше необходимости во внешнеполитическом ведомстве, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.По словам Ознобищева, представить другого человека, а не Лаврова, на должности министра иностранных дел России возможно, но другая фигура, вероятно, будет означать иной характер внешней политики.Съезд ЕР в июне утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Туда вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в ГД, но они должны сами принять это решение.

https://ria.ru/20210920/otkaz-1750931013.html

россия

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2021

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политика, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, сергей ознобищев, россия, денис проценко