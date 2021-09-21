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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/gosduma-1751069493.html
Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не пойдет в Госдуму, поскольку в нем больше необходимости во внешнеполитическом ведомстве, считает директор... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T05:06
2021-09-21T05:06
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
общероссийский народный фронт
сергей лавров
сергей ознобищев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не пойдет в Госдуму, поскольку в нем больше необходимости во внешнеполитическом ведомстве, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.По словам Ознобищева, представить другого человека, а не Лаврова, на должности министра иностранных дел России возможно, но другая фигура, вероятно, будет означать иной характер внешней политики.Съезд ЕР в июне утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Туда вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в ГД, но они должны сами принять это решение.
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политика, единая россия, госдума рф, общероссийский народный фронт, сергей лавров, сергей ознобищев, россия, денис проценко
05:06 21.09.2021
 
Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму

Директор Института стратегических оценок Ознобищев: Лавров и Шойгу не пойдут в Госдуму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не пойдет в Госдуму, поскольку в нем больше необходимости во внешнеполитическом ведомстве, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.
"Конечно, ни Лавров не пойдет (в Госдуму), ни министр обороны. Зачем власти они нужны в Думе? Они яркие фигуры на своих местах", - сказал эксперт РИА Новости.
По словам Ознобищева, представить другого человека, а не Лаврова, на должности министра иностранных дел России возможно, но другая фигура, вероятно, будет означать иной характер внешней политики.
Съезд ЕР в июне утвердил пятерку лидеров федерального списка и сам список на выборах в Госдуму. Туда вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в ГД, но они должны сами принять это решение.
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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В ЕР ответили на вопрос о возможном отказе Лаврова и Шойгу от мандатов
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФОбщероссийский народный фронтСергей ЛавровСергей ОзнобищевРоссияДенис Проценко
 
 
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