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В Uniper прокомментировали газовый кризис в Европе
В Uniper прокомментировали газовый кризис в Европе - РИА Новости, 21.09.2021
В Uniper прокомментировали газовый кризис в Европе
Немецкая энергетическая компания Uniper видит мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу, сообщает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:05
2021-09-21T15:05
экономика
европа
газпром
uniper
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Немецкая энергетическая компания Uniper видит мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ее коммерческого директора Ника ден Холландера."Мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу... "Газпром" нуждается в пополнении своих запасов на внутреннем рынке... что является одной из причин, почему компания не может сильно увеличивать экспорт", - говорится в материале со ссылкой на Холландера. Его цитата при этом не приводится.Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на доппоставки - в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо ряда депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ. Вместе с тем позднее представитель госдепартамента США заявил, что опасается недостатка газа в Европе в случае холодной зимы, связав его с низкими запасами и ограниченными поставками из России."Мало что можно сделать" с высокими ценами на газ, так как для принятия мер по исправлению сложившейся ситуации требуются месяцы, заявил в свою очередь исполнительный вице-президент, член правления французской компании Engia, президент ассоциации Eurogas Дидье Ольо. "Мы надеемся, что начало зимы не будет слишком холодным в северном полушарии. В противном случае, мы в беде", - сказал Ольо, чьи слова приводятся также в материале агентства.Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября составляла 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.
https://ria.ru/20210921/gaz-1751125638.html
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экономика, европа, газпром, uniper, россия
15:05 21.09.2021
 
В Uniper прокомментировали газовый кризис в Европе

Bloomberg: в Uniper объяснили, почему Россия не увеличивает поставки газа в Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъекты газопровода "Ямал – Европа" в Польше
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Немецкая энергетическая компания Uniper видит мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ее коммерческого директора Ника ден Холландера.
"Мало признаков того, что Россия придерживает поставки газа в Западную Европу... "Газпром" нуждается в пополнении своих запасов на внутреннем рынке... что является одной из причин, почему компания не может сильно увеличивать экспорт", - говорится в материале со ссылкой на Холландера. Его цитата при этом не приводится.
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Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
При этом "Газпром" 17 сентября подчеркнул, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактами, а также стремится удовлетворять заявки на доппоставки - в силу имеющихся возможностей. Это была реакция на письмо ряда депутатов Европарламента, которые попросили Еврокомиссию проанализировать действия "Газпрома" в связи с ростом цен на газ. Вместе с тем позднее представитель госдепартамента США заявил, что опасается недостатка газа в Европе в случае холодной зимы, связав его с низкими запасами и ограниченными поставками из России.
"Мало что можно сделать" с высокими ценами на газ, так как для принятия мер по исправлению сложившейся ситуации требуются месяцы, заявил в свою очередь исполнительный вице-президент, член правления французской компании Engia, президент ассоциации Eurogas Дидье Ольо. "Мы надеемся, что начало зимы не будет слишком холодным в северном полушарии. В противном случае, мы в беде", - сказал Ольо, чьи слова приводятся также в материале агентства.
Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября составляла 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.
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ЭкономикаЕвропаГазпромUniperРоссия
 
 
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