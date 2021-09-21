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Эрдоган заявил на Генассамблее ООН об "аннексированном" Крыме
Эрдоган заявил на Генассамблее ООН об "аннексированном" Крыме - РИА Новости, 21.09.2021
Эрдоган заявил на Генассамблее ООН об "аннексированном" Крыме
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T23:12
2021-09-21T23:12
2021-09-21T23:43
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АНКАРА, 21 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, выступая на Генассамблее ООН, о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию "аннексированного" Крыма.МИД Турции ранее заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к РФ. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Крыму и открыто говорит об этом турецким коллегам."Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем. Нужно прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20210921/turtsiya-1751189289.html
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, оон, турция, россия
23:12 21.09.2021 (обновлено: 23:43 21.09.2021)
Эрдоган заявил на Генассамблее ООН об "аннексированном" Крыме
Эрдоган: Турция не признает Крым российским