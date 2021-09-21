https://ria.ru/20210921/erdogan-1751174572.html

Эрдоган планирует приехать в Россию 29 сентября

Эрдоган планирует приехать в Россию 29 сентября - РИА Новости, 21.09.2021

Эрдоган планирует приехать в Россию 29 сентября

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября, сообщили РИА Новости в его администрации. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:01

2021-09-21T17:01

2021-09-21T17:02

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

сочи

владимир путин

россия

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АНКАРА, 21 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября, сообщили РИА Новости в его администрации."Наш президент планирует совершить однодневный визит в Россию (Сочи) 29 сентября", - сказал представитель администрации турецкого лидера.Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин и Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита турецкого лидера в Россию.

https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750298140.html

турция

сочи

россия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, сочи, владимир путин, россия