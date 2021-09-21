Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210921/ekoturizm-1751105675.html
В Сочи вырос спрос на сельский туризм
В Сочи вырос спрос на сельский туризм - РИА Новости, 21.09.2021
В Сочи вырос спрос на сельский туризм
В Сочи набирает популярность сельский туризм, с начала года курорт посетили более 1,6 миллиона экотуристов, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:52
2021-09-21T12:52
туризм
отдых
краснодарский край
сочи
новости - туризм
туристы
курорт
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/98369/50/983695056_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_22d4a93ac96ceabc1f710edf5e83b26b.jpg
СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. В Сочи набирает популярность сельский туризм, с начала года курорт посетили более 1,6 миллиона экотуристов, сообщает пресс-служба городской администрации.Спрос на такой тип отдыха сейчас растет во всем мире, и курортная инфраструктура Сочи своевременно отреагировала на запрос. "Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое", — подчеркивает пресс-служба.В результате из 5,6 миллиона отдыхающих, приехавших на курорт в этом году, более трети посетили его именно с целью экотуризма.Уточняется, что к наиболее крупным агротуристским объектам Сочи относятся ферма "Экзархо", "Усадьба виноградаря", горная ферма "Волино", "Дом Кошмана", парк "Солохаул", Форелевое хозяйство в Адлере, этнографический комплекс "Вольница", "Ачигварское озеро" и "Чайные домики".
https://ria.ru/20210920/vino-1751041745.html
краснодарский край
сочи
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/98369/50/983695056_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0d2295ae90bd23093f64f2873849af8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, курорт, экология, адлер, туризм, стиль жизни, что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать
12:52 21.09.2021
 
В Сочи вырос спрос на сельский туризм

Более 1,6 миллиона экотуристов посетили Сочи с начала 2021 года

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота ОАО "Мацестинский чай" в Сочи
Работа ОАО Мацестинский чай в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. В Сочи набирает популярность сельский туризм, с начала года курорт посетили более 1,6 миллиона экотуристов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Спрос на такой тип отдыха сейчас растет во всем мире, и курортная инфраструктура Сочи своевременно отреагировала на запрос.
"Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое", — подчеркивает пресс-служба.
В результате из 5,6 миллиона отдыхающих, приехавших на курорт в этом году, более трети посетили его именно с целью экотуризма.
Уточняется, что к наиболее крупным агротуристским объектам Сочи относятся ферма "Экзархо", "Усадьба виноградаря", горная ферма "Волино", "Дом Кошмана", парк "Солохаул", Форелевое хозяйство в Адлере, этнографический комплекс "Вольница", "Ачигварское озеро" и "Чайные домики".
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 20:40Туризм
Две российские винодельни вошли в список лучших в мире
 
ТуризмОтдыхКраснодарский крайСочиНовости - ТуризмтуристыКурортЭкологияАдлерТуризмСтиль жизничто посмотретькуда поехать в выходныекуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния