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В Сочи вырос спрос на сельский туризм
В Сочи вырос спрос на сельский туризм - РИА Новости, 21.09.2021
В Сочи вырос спрос на сельский туризм
В Сочи набирает популярность сельский туризм, с начала года курорт посетили более 1,6 миллиона экотуристов, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:52
2021-09-21T12:52
2021-09-21T12:52
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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. В Сочи набирает популярность сельский туризм, с начала года курорт посетили более 1,6 миллиона экотуристов, сообщает пресс-служба городской администрации.Спрос на такой тип отдыха сейчас растет во всем мире, и курортная инфраструктура Сочи своевременно отреагировала на запрос. "Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое", — подчеркивает пресс-служба.В результате из 5,6 миллиона отдыхающих, приехавших на курорт в этом году, более трети посетили его именно с целью экотуризма.Уточняется, что к наиболее крупным агротуристским объектам Сочи относятся ферма "Экзархо", "Усадьба виноградаря", горная ферма "Волино", "Дом Кошмана", парк "Солохаул", Форелевое хозяйство в Адлере, этнографический комплекс "Вольница", "Ачигварское озеро" и "Чайные домики".
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В Сочи вырос спрос на сельский туризм
Более 1,6 миллиона экотуристов посетили Сочи с начала 2021 года
СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. В Сочи набирает популярность сельский туризм, с начала года курорт посетили более 1,6 миллиона экотуристов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Спрос на такой тип отдыха сейчас растет во всем мире, и курортная инфраструктура Сочи своевременно отреагировала на запрос.
"Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое", — подчеркивает пресс-служба.
В результате из 5,6 миллиона отдыхающих, приехавших на курорт в этом году, более трети посетили его именно с целью экотуризма.
Уточняется, что к наиболее крупным агротуристским объектам Сочи относятся ферма "Экзархо", "Усадьба виноградаря", горная ферма "Волино", "Дом Кошмана", парк "Солохаул", Форелевое хозяйство в Адлере, этнографический комплекс "Вольница", "Ачигварское озеро" и "Чайные домики".