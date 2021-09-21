https://ria.ru/20210921/ekoturizm-1751105675.html

В Сочи вырос спрос на сельский туризм

В Сочи вырос спрос на сельский туризм - РИА Новости, 21.09.2021

В Сочи вырос спрос на сельский туризм

В Сочи набирает популярность сельский туризм, с начала года курорт посетили более 1,6 миллиона экотуристов, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:52

2021-09-21T12:52

2021-09-21T12:52

туризм

отдых

краснодарский край

сочи

новости - туризм

туристы

курорт

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/98369/50/983695056_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_22d4a93ac96ceabc1f710edf5e83b26b.jpg

СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. В Сочи набирает популярность сельский туризм, с начала года курорт посетили более 1,6 миллиона экотуристов, сообщает пресс-служба городской администрации.Спрос на такой тип отдыха сейчас растет во всем мире, и курортная инфраструктура Сочи своевременно отреагировала на запрос. "Если еще пять лет назад на курорте насчитывалось порядка десяти хозяйств, предназначенных для агротуризма, то сейчас количество таких объектов показа увеличилось вдвое", — подчеркивает пресс-служба.В результате из 5,6 миллиона отдыхающих, приехавших на курорт в этом году, более трети посетили его именно с целью экотуризма.Уточняется, что к наиболее крупным агротуристским объектам Сочи относятся ферма "Экзархо", "Усадьба виноградаря", горная ферма "Волино", "Дом Кошмана", парк "Солохаул", Форелевое хозяйство в Адлере, этнографический комплекс "Вольница", "Ачигварское озеро" и "Чайные домики".

https://ria.ru/20210920/vino-1751041745.html

краснодарский край

сочи

адлер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, курорт, экология, адлер, туризм, стиль жизни, что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать