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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210921/ekologiya-1751202155.html
Калужская область вошла в десятку наиболее экологичных регионов
Калужская область вошла в десятку наиболее экологичных регионов - РИА Новости, 21.09.2021
Калужская область вошла в десятку наиболее экологичных регионов
Калужская область вошла в десятку самых экологичных регионов России согласно рейтингу, подготовленному общероссийской общественной организацией "Зелёный... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:22
2021-09-21T19:22
калужская область
общество
экология
зеленый патруль
калужская область
россия
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КАЛУГА, 21 сен - РИА Новости. Калужская область вошла в десятку самых экологичных регионов России согласно рейтингу, подготовленному общероссийской общественной организацией "Зелёный патруль", сообщило правительство региона.Рейтинг составлен по итогам лета 2021 года. Калужская область заняла девятое место. В топ-10 также вошли Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, а также Республики Алтай, Чувашская и Чеченская, а также Алтайский край и Москва."Наиболее значимыми летними экособытиями региона стали запуск более 170 тысяч мальков стерляди в Оку и 12 зубров в леса национального парка "Угра", увеличение площади регионального природно-заповедного фонда на 140 гектаров, начало расчистки реки Сечны в Дзержинском районе, создание интерактивной карты распространения борщевика Сосновского", - сообщает областное правительство.Также летом в регионе состоялись запуск системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха, VII Международный экологический форум "Цифровая экология". К Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечался 5 июня, были подведены итоги акции по сбору батареек: калужане их собрали более 5 тонн. Также удалось на 90 % уменьшить число лесных возгораний, информируют власти. Помощь в этом оказали 48 систем видеонаблюдения, которые ведут непрерывный мониторинг лесного фонда. В рамках нацпроекта "Экология" в области проходили акции "Дни защиты от экологической опасности", "Вода России", "Сохраним лес" и "Сад памяти".Региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа отметил, что Калужская область постоянно входит в десятку лидеров рейтинга "Зеленого патруля"."Это говорит о том, что в области проводится результативная и слаженная работа в данном направлении. Спасибо калужанам за внимательное отношение к окружающей среде", - цитирует министра областное правительство.
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общество, экология, зеленый патруль, калужская область, россия
19:22 21.09.2021
 
Калужская область вошла в десятку наиболее экологичных регионов

"Зелёный патруль": Калужская область вошла в десятку самых экологичных регионов России

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 21 сен - РИА Новости. Калужская область вошла в десятку самых экологичных регионов России согласно рейтингу, подготовленному общероссийской общественной организацией "Зелёный патруль", сообщило правительство региона.
Рейтинг составлен по итогам лета 2021 года. Калужская область заняла девятое место. В топ-10 также вошли Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, а также Республики Алтай, Чувашская и Чеченская, а также Алтайский край и Москва.
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"Наиболее значимыми летними экособытиями региона стали запуск более 170 тысяч мальков стерляди в Оку и 12 зубров в леса национального парка "Угра", увеличение площади регионального природно-заповедного фонда на 140 гектаров, начало расчистки реки Сечны в Дзержинском районе, создание интерактивной карты распространения борщевика Сосновского", - сообщает областное правительство.
Также летом в регионе состоялись запуск системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха, VII Международный экологический форум "Цифровая экология". К Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечался 5 июня, были подведены итоги акции по сбору батареек: калужане их собрали более 5 тонн. Также удалось на 90 % уменьшить число лесных возгораний, информируют власти. Помощь в этом оказали 48 систем видеонаблюдения, которые ведут непрерывный мониторинг лесного фонда. В рамках нацпроекта "Экология" в области проходили акции "Дни защиты от экологической опасности", "Вода России", "Сохраним лес" и "Сад памяти".
Региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа отметил, что Калужская область постоянно входит в десятку лидеров рейтинга "Зеленого патруля".
"Это говорит о том, что в области проводится результативная и слаженная работа в данном направлении. Спасибо калужанам за внимательное отношение к окружающей среде", - цитирует министра областное правительство.
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