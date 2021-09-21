https://ria.ru/20210921/ekologiya-1751202155.html

Калужская область вошла в десятку наиболее экологичных регионов

Калужская область вошла в десятку наиболее экологичных регионов - РИА Новости, 21.09.2021

Калужская область вошла в десятку наиболее экологичных регионов

Калужская область вошла в десятку самых экологичных регионов России согласно рейтингу, подготовленному общероссийской общественной организацией "Зелёный... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:22

2021-09-21T19:22

2021-09-21T19:22

калужская область

общество

экология

зеленый патруль

калужская область

россия

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КАЛУГА, 21 сен - РИА Новости. Калужская область вошла в десятку самых экологичных регионов России согласно рейтингу, подготовленному общероссийской общественной организацией "Зелёный патруль", сообщило правительство региона.Рейтинг составлен по итогам лета 2021 года. Калужская область заняла девятое место. В топ-10 также вошли Тамбовская, Белгородская, Курская и Костромская области, а также Республики Алтай, Чувашская и Чеченская, а также Алтайский край и Москва."Наиболее значимыми летними экособытиями региона стали запуск более 170 тысяч мальков стерляди в Оку и 12 зубров в леса национального парка "Угра", увеличение площади регионального природно-заповедного фонда на 140 гектаров, начало расчистки реки Сечны в Дзержинском районе, создание интерактивной карты распространения борщевика Сосновского", - сообщает областное правительство.Также летом в регионе состоялись запуск системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха, VII Международный экологический форум "Цифровая экология". К Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечался 5 июня, были подведены итоги акции по сбору батареек: калужане их собрали более 5 тонн. Также удалось на 90 % уменьшить число лесных возгораний, информируют власти. Помощь в этом оказали 48 систем видеонаблюдения, которые ведут непрерывный мониторинг лесного фонда. В рамках нацпроекта "Экология" в области проходили акции "Дни защиты от экологической опасности", "Вода России", "Сохраним лес" и "Сад памяти".Региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа отметил, что Калужская область постоянно входит в десятку лидеров рейтинга "Зеленого патруля"."Это говорит о том, что в области проводится результативная и слаженная работа в данном направлении. Спасибо калужанам за внимательное отношение к окружающей среде", - цитирует министра областное правительство.

https://ria.ru/20210910/kaluga-1749502145.html

https://ria.ru/20210920/kaluga-1751000138.html

калужская область

россия

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общество, экология, зеленый патруль, калужская область, россия