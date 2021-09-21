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Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей

Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей - РИА Новости, 21.09.2021

Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые подтвердил, что у него сейчас шестеро детей, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:22

2021-09-21T19:22

2021-09-21T19:22

в мире

великобритания

борис джонсон

кэрри саймондс

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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые подтвердил, что у него сейчас шестеро детей, сообщил телеканал Sky News.Британские СМИ ранее долго спекулировали на тему того, сколько точно детей у Джонсона. Он неоднократно заявлял, что не будет обсуждать свою личную жизнь и своих детей."Да", - сказал Джонсон журналистам на просьбу подтвердить, действительно ли у него на данный момент шестеро детей.В мае стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии, у пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред. Кроме того, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Нынешняя супруга британского премьера Кэрри Джонсона ждет рождения второго ребенка.

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2021

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в мире, великобритания, борис джонсон, кэрри саймондс