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Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей
Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей - РИА Новости, 21.09.2021
Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые подтвердил, что у него сейчас шестеро детей, сообщил телеканал Sky News. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:22
2021-09-21T19:22
2021-09-21T19:22
в мире
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые подтвердил, что у него сейчас шестеро детей, сообщил телеканал Sky News.Британские СМИ ранее долго спекулировали на тему того, сколько точно детей у Джонсона. Он неоднократно заявлял, что не будет обсуждать свою личную жизнь и своих детей."Да", - сказал Джонсон журналистам на просьбу подтвердить, действительно ли у него на данный момент шестеро детей.В мае стало известно, что Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии, у пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред. Кроме того, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Нынешняя супруга британского премьера Кэрри Джонсона ждет рождения второго ребенка.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания, борис джонсон, кэрри саймондс
Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей
Премьер-министр Великобритании Джонсон впервые подтвердил, что у него шестеро детей