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Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов"
Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов" - РИА Новости, 21.09.2021
Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов"
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала заявил, что Донбасс якобы является частью России. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:13
2021-09-21T20:45
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
остап дроздов
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала заявил, что Донбасс якобы является частью России."Так просто признать очень объективно и хладнокровно, &lt;…&gt; на сколько процентов, как считаете, интегрированы эти территории в российскую политическую действительность? Я ставлю двести", — сказал он.Причиной его высказывания стал факт, что большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР говорят на русском языке и ориентируются на русскую культуру.Дроздов уже допускал скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.В Москве подчеркивали, что вопрос вхождения Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом, как отмечали в Кремле, страна считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире — и особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жителей которых отвергло свое государство.
https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html
https://ria.ru/20210915/nenavist-1750097093.html
украина
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донбасс
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, остап дроздов, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
18:13 21.09.2021 (обновлено: 20:45 21.09.2021)
 
Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов"

Львовский журналист Дроздов назвал Донбасс российским

CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала заявил, что Донбасс якобы является частью России.
"Так просто признать очень объективно и хладнокровно, <…> на сколько процентов, как считаете, интегрированы эти территории в российскую политическую действительность? Я ставлю двести", — сказал он.
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Причиной его высказывания стал факт, что большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР говорят на русском языке и ориентируются на русскую культуру.
Дроздов уже допускал скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.
В Москве подчеркивали, что вопрос вхождения Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом, как отмечали в Кремле, страна считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире — и особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жителей которых отвергло свое государство.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассОстап ДроздовСитуация на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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