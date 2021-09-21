https://ria.ru/20210921/donbass-1751191313.html

Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов"

Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов" - РИА Новости, 21.09.2021

Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов"

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала заявил, что Донбасс якобы является частью России. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:13

2021-09-21T18:13

2021-09-21T20:45

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остап дроздов

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала заявил, что Донбасс якобы является частью России."Так просто признать очень объективно и хладнокровно, <…> на сколько процентов, как считаете, интегрированы эти территории в российскую политическую действительность? Я ставлю двести", — сказал он.Причиной его высказывания стал факт, что большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР говорят на русском языке и ориентируются на русскую культуру.Дроздов уже допускал скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.В Москве подчеркивали, что вопрос вхождения Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом, как отмечали в Кремле, страна считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире — и особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жителей которых отвергло свое государство.

https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html

https://ria.ru/20210915/nenavist-1750097093.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

россия

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