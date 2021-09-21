https://ria.ru/20210921/donbass-1751191313.html
Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов"
Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов" - РИА Новости, 21.09.2021
Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов"
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала заявил, что Донбасс якобы является частью России. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:13
2021-09-21T18:13
2021-09-21T20:45
в мире
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донецкая народная республика
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донбасс
остап дроздов
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала заявил, что Донбасс якобы является частью России."Так просто признать очень объективно и хладнокровно, <…> на сколько процентов, как считаете, интегрированы эти территории в российскую политическую действительность? Я ставлю двести", — сказал он.Причиной его высказывания стал факт, что большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР говорят на русском языке и ориентируются на русскую культуру.Дроздов уже допускал скандальные высказывания, в том числе в адрес Украины. Так, он называл соотечественников "паскудными и орусевшими". Также он неоднократно оскорблял русскоязычных жителей страны.В Москве подчеркивали, что вопрос вхождения Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом, как отмечали в Кремле, страна считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире — и особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жителей которых отвергло свое государство.
https://ria.ru/20210921/ukraina-1751027100.html
https://ria.ru/20210915/nenavist-1750097093.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, остап дроздов, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия
18:13 21.09.2021 (обновлено: 20:45 21.09.2021)
Львовский телеведущий назвал Донбасс "российским на 200 процентов"
Львовский журналист Дроздов назвал Донбасс российским