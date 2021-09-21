11:42 21.09.2021 (обновлено: 11:43 21.09.2021)
Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с актером Гурамом Баблишвили
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТелеведущая Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в программе "Судьба человека" о причинах развода с бывшим мужем Гурамом Баблишвили. Она отметила, что оба очень изменились.
"Мы изменились очень сильно. Возникли разногласия. Я другого масштаба личность. Ему другая нужна была женщина, а мне другой мужчина. Меня стали интересовать духовные вещи. Гурам хотел жить в Грузии. Но я там не смогла находиться. Это не моя страна. Мы стали часто разъезжаться и расставаться. У нас стали разные интересы", – рассказала Анфиса.
Ведущая вспомнила, что с экс-супругом они работали вместе над одним спектаклем – там и начался их роман. Они решили, что главное – чтобы им было вместе хорошо здесь и сейчас, не загадывая на будущее.
Пара развелась в 2017 году после семи лет совместной жизни. Они воспитывают общего сына Соломона.
Ранее Чехова рассказывала, что Гурам ей изменял, но она относилась к этому спокойно.
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