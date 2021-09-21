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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210921/chekhova-1751101080.html
Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с актером Гурамом Баблишвили
Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с актером Гурамом Баблишвили - РИА Новости, 21.09.2021
Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с актером Гурамом Баблишвили
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в программе "Судьба человека" о причинах развода с бывшим мужем Гурамом Баблишвили. Она отметила, что оба очень изменились. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:42
2021-09-21T11:43
шоубиз
анфиса чехова
знаменитости
развод
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в программе "Судьба человека" о причинах развода с бывшим мужем Гурамом Баблишвили. Она отметила, что оба очень изменились.Ведущая вспомнила, что с экс-супругом они работали вместе над одним спектаклем – там и начался их роман. Они решили, что главное – чтобы им было вместе хорошо здесь и сейчас, не загадывая на будущее.Пара развелась в 2017 году после семи лет совместной жизни. Они воспитывают общего сына Соломона.Ранее Чехова рассказывала, что Гурам ей изменял, но она относилась к этому спокойно.
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анфиса чехова, знаменитости, развод
11:42 21.09.2021 (обновлено: 11:43 21.09.2021)
 

Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с актером Гурамом Баблишвили

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТелеведущая Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили
Телеведущая Анфиса Чехова и актер Гурам Баблишвили - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в программе "Судьба человека" о причинах развода с бывшим мужем Гурамом Баблишвили. Она отметила, что оба очень изменились.

"Мы изменились очень сильно. Возникли разногласия. Я другого масштаба личность. Ему другая нужна была женщина, а мне другой мужчина. Меня стали интересовать духовные вещи. Гурам хотел жить в Грузии. Но я там не смогла находиться. Это не моя страна. Мы стали часто разъезжаться и расставаться. У нас стали разные интересы", – рассказала Анфиса.

Ведущая вспомнила, что с экс-супругом они работали вместе над одним спектаклем – там и начался их роман. Они решили, что главное – чтобы им было вместе хорошо здесь и сейчас, не загадывая на будущее.
Пара развелась в 2017 году после семи лет совместной жизни. Они воспитывают общего сына Соломона.
Ранее Чехова рассказывала, что Гурам ей изменял, но она относилась к этому спокойно.
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ШоубизАнфиса ЧеховаЗнаменитостиРазвод
 
 
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