https://ria.ru/20210921/chekhova-1751101080.html

Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с актером Гурамом Баблишвили

Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с актером Гурамом Баблишвили - РИА Новости, 21.09.2021

Анфиса Чехова рассказала о причинах развода с актером Гурамом Баблишвили

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в программе "Судьба человека" о причинах развода с бывшим мужем Гурамом Баблишвили. Она отметила, что оба очень изменились. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:42

2021-09-21T11:42

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шоубиз

анфиса чехова

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развод

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в программе "Судьба человека" о причинах развода с бывшим мужем Гурамом Баблишвили. Она отметила, что оба очень изменились.Ведущая вспомнила, что с экс-супругом они работали вместе над одним спектаклем – там и начался их роман. Они решили, что главное – чтобы им было вместе хорошо здесь и сейчас, не загадывая на будущее.Пара развелась в 2017 году после семи лет совместной жизни. Они воспитывают общего сына Соломона.Ранее Чехова рассказывала, что Гурам ей изменял, но она относилась к этому спокойно.

https://ria.ru/20201026/pokhudenie-1581596524.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анфиса чехова, знаменитости, развод