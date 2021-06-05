https://ria.ru/20210605/chekhova-1735694717.html

Анфиса Чехова рассказала об изменах мужа

Анфиса Чехова рассказала об изменах мужа - РИА Новости, 05.06.2021

Анфиса Чехова рассказала об изменах мужа

Анфиса Чехова поделилась, что бывший муж Гурам Баблишвили ей изменял. Об этом она рассказала в шоу "Алена, блин!". РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:16

2021-06-05T12:16

2021-06-05T12:16

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Анфиса Чехова поделилась, что бывший муж Гурам Баблишвили ей изменял. Об этом она рассказала в шоу "Алена, блин!". "У него не было другой семьи — это слухи. У него не было другой женщины, он мне просто иногда изменял", — говорит Чехова. О том, что у него были другие женщины, супруг сам рассказал ведущей, когда они уже расставались. Чехова уверяет, что на тот момент "нормально" отреагировала на слова Баблишвили. Ведущая призналась, что не считает мужчин "моногамными" созданиями. По словам ведущей, измены не стали причиной ее расставания с супругом. "Была пара, которая сошлась по причине большой страсти. Все у нас было основано именно на чувствах, на эмоциях, а эмоции утихают", — говорит Чехова. Со временем Анфиса поняла, что она и Баблишвили слишком разные и не могут быть вместе. Актер Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова стали встречаться в 2009 году. 31 мая 2012 у пары родился сын Соломон. Летом 2015 они поженились, а весной 2017 развелись.

https://ria.ru/20210531/pugacheva-1734924743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, шоу-бизнес, знаменитости, анфиса чехова, брак, семья