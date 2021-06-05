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Шоубиз
https://ria.ru/20210605/chekhova-1735694717.html
Анфиса Чехова рассказала об изменах мужа
Анфиса Чехова рассказала об изменах мужа - РИА Новости, 05.06.2021
Анфиса Чехова рассказала об изменах мужа
Анфиса Чехова поделилась, что бывший муж Гурам Баблишвили ей изменял. Об этом она рассказала в шоу "Алена, блин!". РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:16
2021-06-05T12:16
шоубиз
развод
шоу-бизнес
знаменитости
анфиса чехова
брак
семья
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Анфиса Чехова поделилась, что бывший муж Гурам Баблишвили ей изменял. Об этом она рассказала в шоу "Алена, блин!". "У него не было другой семьи — это слухи. У него не было другой женщины, он мне просто иногда изменял", — говорит Чехова. О том, что у него были другие женщины, супруг сам рассказал ведущей, когда они уже расставались. Чехова уверяет, что на тот момент "нормально" отреагировала на слова Баблишвили. Ведущая призналась, что не считает мужчин "моногамными" созданиями. По словам ведущей, измены не стали причиной ее расставания с супругом. "Была пара, которая сошлась по причине большой страсти. Все у нас было основано именно на чувствах, на эмоциях, а эмоции утихают", — говорит Чехова. Со временем Анфиса поняла, что она и Баблишвили слишком разные и не могут быть вместе. Актер Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова стали встречаться в 2009 году. 31 мая 2012 у пары родился сын Соломон. Летом 2015 они поженились, а весной 2017 развелись.
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развод, шоу-бизнес, знаменитости, анфиса чехова, брак, семья

Анфиса Чехова рассказала об изменах мужа

12:16 05.06.2021
 
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Анфиса Чехова поделилась, что бывший муж Гурам Баблишвили ей изменял. Об этом она рассказала в шоу "Алена, блин!".
"У него не было другой семьи — это слухи. У него не было другой женщины, он мне просто иногда изменял", — говорит Чехова.
О том, что у него были другие женщины, супруг сам рассказал ведущей, когда они уже расставались. Чехова уверяет, что на тот момент "нормально" отреагировала на слова Баблишвили.
Ведущая призналась, что не считает мужчин "моногамными" созданиями.
"Если ты изменишь мне, то сделай так, чтобы я об этом не узнала. Помни, что я человек публичный, где-то могут тебя сфотографировать, и мне не хотелось бы узнать об этом из газет", — вспоминает Чехова свой разговор с Баблишвили в начале их отношений.
По словам ведущей, измены не стали причиной ее расставания с супругом. "Была пара, которая сошлась по причине большой страсти. Все у нас было основано именно на чувствах, на эмоциях, а эмоции утихают", — говорит Чехова. Со временем Анфиса поняла, что она и Баблишвили слишком разные и не могут быть вместе.
Актер Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова стали встречаться в 2009 году. 31 мая 2012 у пары родился сын Соломон. Летом 2015 они поженились, а весной 2017 развелись.
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