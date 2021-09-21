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Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы
Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы - РИА Новости, 21.09.2021
Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы
Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы, он будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:20
2021-09-21T16:21
экономика
правительство рф
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы, он будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина."Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную Думу до 1 октября", - говорится в сообщении.
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экономика, правительство рф, госдума рф, россия
16:20 21.09.2021 (обновлено: 16:21 21.09.2021)
 
Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы

Правительство внесет проект бюджета на 2022-2024 годы в Госдуму до 1 октября

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о бюджете на 2022-2024 годы, он будет внесен в Госдуму до 1 октября, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную Думу до 1 октября", - говорится в сообщении.
 
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