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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210921/booking-1751199470.html
В Booking заявили, что считают штраф ФАС "несправедливым"
В Booking заявили, что считают штраф ФАС "несправедливым" - РИА Новости, 21.09.2021
В Booking заявили, что считают штраф ФАС "несправедливым"
В Booking прокомментировали намерение ФАС обратиться в суд о взыскании штрафа в 1,3 миллиарда рублей. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:32
2021-09-21T19:32
туризм
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Booking прокомментировали намерение ФАС обратиться в суд о взыскании штрафа в 1,3 миллиарда рублей."Мы удивлены сегодняшними комментариями ФАС....Нашим приоритетом является соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, но, как мы заявляли ранее, мы начали процедуру апелляции на решение о штрафе, которое считаем несправедливым", — уточнил Алексей Матушкин, генеральный директор Booking.com в России. В компании добавили, что считают просьбу к объектам недвижимости указывать в сервисе по крайней мере те же цены, как и на их собственных веб-сайтах, оптимальной не только для клиентов. Это также "способствует более прозрачному процессу покупок в сети Интернет, но и помогает развитию более открытого и конкурентного рынка для поставщиков жилья – как крупных, так и малых"."Положения о паритете цен необходимы для того, чтобы отели не могли бесплатно пользоваться всеми услугами платформы, а затем намеренно указывать неравные и более высокие цены на Booking.com и мотивировать клиентов бронировать номера напрямую", – уточнил Матушкин. По словам сотрудников сервиса, если бы партнеры перестали предлагать конкурентоспособные цены на свои средства размещения на платформе, потребителям пришлось бы платить за свое пребывание более высокую цену, а малые независимые объекты лишились бы безопасного и эффективного канала продаж.Напомним, в августе ФАС оштрафовала сервис на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Арбитражный суд Москвы в середине сентября зарегистрировал заявление нидерландской компании, требующей признать штраф незаконным.
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм, туристы, booking.com, отели, туризм, экономика, москва, россия
19:32 21.09.2021
 

В Booking заявили, что считают штраф ФАС "несправедливым"

© РИА НовостиСайт Booking.com на экране монитора
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Booking прокомментировали намерение ФАС обратиться в суд о взыскании штрафа в 1,3 миллиарда рублей.
"Мы удивлены сегодняшними комментариями ФАС....Нашим приоритетом является соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, но, как мы заявляли ранее, мы начали процедуру апелляции на решение о штрафе, которое считаем несправедливым", — уточнил Алексей Матушкин, генеральный директор Booking.com в России.
В компании добавили, что считают просьбу к объектам недвижимости указывать в сервисе по крайней мере те же цены, как и на их собственных веб-сайтах, оптимальной не только для клиентов. Это также "способствует более прозрачному процессу покупок в сети Интернет, но и помогает развитию более открытого и конкурентного рынка для поставщиков жилья – как крупных, так и малых".
"Положения о паритете цен необходимы для того, чтобы отели не могли бесплатно пользоваться всеми услугами платформы, а затем намеренно указывать неравные и более высокие цены на Booking.com и мотивировать клиентов бронировать номера напрямую", – уточнил Матушкин.
Заместитель руководителя ФАС РФ Петр Иванов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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Петр Иванов: решение ФАС по Booking косвенно должно снизить цены в отелях
По словам сотрудников сервиса, если бы партнеры перестали предлагать конкурентоспособные цены на свои средства размещения на платформе, потребителям пришлось бы платить за свое пребывание более высокую цену, а малые независимые объекты лишились бы безопасного и эффективного канала продаж.
Напомним, в августе ФАС оштрафовала сервис на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Арбитражный суд Москвы в середине сентября зарегистрировал заявление нидерландской компании, требующей признать штраф незаконным.
Логотип Booking.com - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
 
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