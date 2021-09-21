https://ria.ru/20210921/booking-1751199470.html

В Booking заявили, что считают штраф ФАС "несправедливым"

В Booking заявили, что считают штраф ФАС "несправедливым" - РИА Новости, 21.09.2021

В Booking заявили, что считают штраф ФАС "несправедливым"

В Booking прокомментировали намерение ФАС обратиться в суд о взыскании штрафа в 1,3 миллиарда рублей. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:32

2021-09-21T19:32

2021-09-21T19:32

туризм

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

новости - туризм

туристы

booking.com

отели

туризм

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151896/21/1518962177_0:267:1501:1111_1920x0_80_0_0_1c453c05151bce7454932f0aa953d2da.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Booking прокомментировали намерение ФАС обратиться в суд о взыскании штрафа в 1,3 миллиарда рублей."Мы удивлены сегодняшними комментариями ФАС....Нашим приоритетом является соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, но, как мы заявляли ранее, мы начали процедуру апелляции на решение о штрафе, которое считаем несправедливым", — уточнил Алексей Матушкин, генеральный директор Booking.com в России. В компании добавили, что считают просьбу к объектам недвижимости указывать в сервисе по крайней мере те же цены, как и на их собственных веб-сайтах, оптимальной не только для клиентов. Это также "способствует более прозрачному процессу покупок в сети Интернет, но и помогает развитию более открытого и конкурентного рынка для поставщиков жилья – как крупных, так и малых"."Положения о паритете цен необходимы для того, чтобы отели не могли бесплатно пользоваться всеми услугами платформы, а затем намеренно указывать неравные и более высокие цены на Booking.com и мотивировать клиентов бронировать номера напрямую", – уточнил Матушкин. По словам сотрудников сервиса, если бы партнеры перестали предлагать конкурентоспособные цены на свои средства размещения на платформе, потребителям пришлось бы платить за свое пребывание более высокую цену, а малые независимые объекты лишились бы безопасного и эффективного канала продаж.Напомним, в августе ФАС оштрафовала сервис на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Арбитражный суд Москвы в середине сентября зарегистрировал заявление нидерландской компании, требующей признать штраф незаконным.

https://ria.ru/20210921/ivanov-1751003078.html

https://ria.ru/20210921/booking-1751070117.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), новости - туризм, туристы, booking.com, отели, туризм, экономика, москва, россия