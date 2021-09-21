https://ria.ru/20210921/booking-1751070117.html

ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф

ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф - РИА Новости, 21.09.2021

ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила судом сервису бронирования отелей Booking.com, если компания не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T05:32

2021-09-21T05:32

2021-09-21T12:12

происшествия

нидерланды

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

booking.com

петр иванов

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туризм

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила судом сервису бронирования отелей Booking.com, если компания не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя службы Петр Иванов.Он подчеркнул, что пока подобных прецедентов не было."Иностранные компании, которым по решению Федеральной антимонопольной службы надлежало выплатить штрафы, их выплачивали", — пояснил замруководителя службы.Иванов добавил, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских отелях."Решение точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам тоже предоставлять услуги на конкурентных условиях с сервисом Booking.com. Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену", — заключил собеседник агентства.В августе ФАС оштрафовала сервис на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Арбитражный суд Москвы в середине сентября зарегистрировал заявление нидерландской компании, требующей признать штраф незаконным.Решение регулятора связано с делом о навязывании партнерам сервиса требований о паритете цен: условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на Booking.com. Антимонопольная служба потребовала исключить это условие. В августе ФАС сообщала, что компания это предписание не исполнила.Читайте полный текст интервью Петра Иванова >>

https://realty.ria.ru/20210916/bookingcom-1750352813.html

https://realty.ria.ru/20201223/booking-1590499944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нидерланды, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, петр иванов, россия, новости - туризм