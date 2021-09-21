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Туризм
https://ria.ru/20210921/booking-1751070117.html
ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф - РИА Новости, 21.09.2021
ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила судом сервису бронирования отелей Booking.com, если компания не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T05:32
2021-09-21T12:12
происшествия
нидерланды
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
booking.com
петр иванов
россия
туризм
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила судом сервису бронирования отелей Booking.com, если компания не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя службы Петр Иванов.Он подчеркнул, что пока подобных прецедентов не было."Иностранные компании, которым по решению Федеральной антимонопольной службы надлежало выплатить штрафы, их выплачивали", — пояснил замруководителя службы.Иванов добавил, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских отелях."Решение точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам тоже предоставлять услуги на конкурентных условиях с сервисом Booking.com. Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену", — заключил собеседник агентства.В августе ФАС оштрафовала сервис на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Арбитражный суд Москвы в середине сентября зарегистрировал заявление нидерландской компании, требующей признать штраф незаконным.Решение регулятора связано с делом о навязывании партнерам сервиса требований о паритете цен: условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на Booking.com. Антимонопольная служба потребовала исключить это условие. В августе ФАС сообщала, что компания это предписание не исполнила.Читайте полный текст интервью Петра Иванова &gt;&gt;
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происшествия, нидерланды, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, петр иванов, россия, новости - туризм
05:32 21.09.2021 (обновлено: 12:12 21.09.2021)
 
ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф

ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей

CC BY 2.0 / Luca Conti / Booking.comЛоготип Booking.com
Логотип Booking.com - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
CC BY 2.0 / Luca Conti / Booking.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила судом сервису бронирования отелей Booking.com, если компания не выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя службы Петр Иванов.
Он подчеркнул, что пока подобных прецедентов не было.
"Иностранные компании, которым по решению Федеральной антимонопольной службы надлежало выплатить штрафы, их выплачивали", — пояснил замруководителя службы.
Иванов добавил, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских отелях.
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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Суд 29 сентября начнет слушать заявление Booking.com об отмене штрафа ФАС
"Решение точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам тоже предоставлять услуги на конкурентных условиях с сервисом Booking.com. Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену", — заключил собеседник агентства.
В августе ФАС оштрафовала сервис на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Арбитражный суд Москвы в середине сентября зарегистрировал заявление нидерландской компании, требующей признать штраф незаконным.
Решение регулятора связано с делом о навязывании партнерам сервиса требований о паритете цен: условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на Booking.com. Антимонопольная служба потребовала исключить это условие. В августе ФАС сообщала, что компания это предписание не исполнила.
Читайте полный текст интервью Петра Иванова >>
Логотип Booking.com - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 09:17
"Опора России": надо применять решение по Booking ко всем агрегаторам
 
ТуризмПроисшествияНидерландыМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Booking.comПетр ИвановРоссияНовости - Туризм
 
 
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