https://ria.ru/20210921/ivanov-1751003078.html

Петр Иванов: решение ФАС по Booking косвенно должно снизить цены в отелях

Петр Иванов: решение ФАС по Booking косвенно должно снизить цены в отелях - РИА Новости, 21.09.2021

Петр Иванов: решение ФАС по Booking косвенно должно снизить цены в отелях

Август ознаменовался рядом громких решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении участников российского рынка: компания Booking.com, управляющая... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:00

2021-09-21T12:00

2021-09-21T12:08

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

booking.com

петр иванов

россия

интервью

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Август ознаменовался рядом громких решений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении участников российского рынка: компания Booking.com, управляющая одноименным сервисом бронирования отелей, была оштрафована, а Apple получила предупреждения из-за запрета сообщать пользователям приложений об альтернативных способах оплаты вне App Store. О решениях ведомства, "оптимизационном" пакете поправок в законодательство о контрактной системе, а также о правилах недискриминационного доступа в сфере железнодорожных перевозок в интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя ФАС РФ Петр Иванов. Беседовал Антон Мещеряков.– ФАС 26 августа сообщила об оборотном штрафе в 1,3 миллиарда рублей для Booking.com, управляющую одноименным сервисом бронирования отелей, из-за требования сервиса по установлению паритета цен для гостиниц. Какие санкции ждут компанию, если она откажется выплачивать штраф?– Я бы говорил все же не о санкциях, а о мерах, которые мы предпримем, если штраф не будет оплачен, – в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке. Но хочу отметить, что на сегодняшний день подобных прецедентов не было: иностранные компании, которым по решению Федеральной антимонопольной службы надлежало выплатить штрафы, их выплачивали.– Компания вышла на связь с вами?– С момента принятия решения о штрафе у нас никакого общения не было.– Может ли выполнение Booking.com предписания ФАС привести к снижению цен на проживание в российских гостиницах? Насколько могут снизиться цены?– Решение точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам предоставлять услуги на конкурентных условиях с Booking.com. Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену.– Планируется ли изучение систем ценообразования в других сферах, где значительную долю рынка занимают сервисы-агрегаторы, например, в сегменте цен на авиабилеты?– Если говорить про авиабилеты, мониторинг цен на них мы проводим на постоянной основе. Что касается злоупотребления доминирующим положением или необоснованного завышения цен агрегаторами, предоставляющими услуги по продаже билетов, на сегодняшний день у нас такой информации нет. Жалоб или обращений на агрегаторы в этом сегменте рынка к нам не поступало. Если такие обращения будут, или если мы увидим признаки нарушений из других источников, безусловно, мы на это отреагируем.– Учитывая кейс с Booking.com, а также тот факт, что рынок интернет-агрегаторов пока не до конца регулируется, планирует ли ФАС изучать вопрос о введении некоего аналога "порога доминирования" в данном сегменте?– Как вы знаете, в настоящее время рассматривается "пятый антимонопольный пакет", который касается в первую очередь рынков цифровых сервисов. В частности, в рамках него будут уточняться критерии доминирования на цифровых рынках.– ФАС выдала Apple предупреждение из-за того, что компания ограничивает возможности разработчиков приложений для App Store сообщать пользователям о способах оплаты вне платформы компании. Ответила ли Apple на предупреждение, идет ли диалог с компанией?– Официальных обращений от Apple по вопросу исполнения предупреждения в службу не поступало. Мы мониторим условия, которые предоставляет Apple своим клиентам, в том числе, по возможности интеграции приложений в систему App Store, и пока изменений не видим. Пока они сохраняют практики, которые у них были.– Можно ли говорить, что данный кейс – это аналог расследования в США из-за конфликта компании с Epic Games?– Мы такую аналогию не проводим, потому что мы руководствуемся российским антимонопольным законодательством. Но, разумеется, мы следим за кейсами, которые происходят в других странах, в Европе, в США. Мы активно анализируем практику наших зарубежных коллег, и нашу практику тоже изучают.– Apple должна устранить нарушения до 30 сентября – какие санкции ждут компанию, если нарушения не будут устранены?– Опять же, о санкциях пока говорить рано. Если они не исполнят предупреждение, то в соответствии с законом о защите конкуренции мы возбудим дело в отношении Apple. О дальнейших последствиях можно будет говорить только по результатам рассмотрения дела. Но срок исполнения нашего предупреждения – 30 сентября. Мы ожидаем реакции с их стороны.– А месяц – это достаточный срок?– Мы считаем, что необходимые изменения вполне могут быть внесены в этот срок.– Парламент Южной Кореи проголосовал за принятие поправок, которые запрещают владельцам маркетов приложений, как Google и Apple, навязывать разработчикам контента определенные способы оплаты. Планируется ли разработка подобных нормативных актов?– Мы изучали опыт Южной Кореи – соответствующий документ там пока не утвержден. Если говорить про кейс с Apple, в первую очередь речь идет о том, что они ввели ограничения на использование других платежных систем. Далеко не все такие ограничения вводят, например, у Google таких требований нет.Наверное, можно решать такие вопросы и на законодательном уровне, например, у нас есть практика предустановки на гаджеты российского программного обеспечения. В частности, это требование обеспечивает использование на смартфонах и планшетах платежной системы "Мир". Так что, возможно, в этом смысле мы пошли даже впереди наших корейских коллег. В целом, я считаю, что законодательство в этой сфере вполне еще может адаптироваться под реальные потребности цифрового рынка.– Вы затронули тему предустановки – недавно были сообщения, что Apple нашла способы обхода этих требований. Поступали ли в ФАС жалобы о таких практиках?– В ведомство подобных жалоб не поступало, но, если мы их получим, разумеется, они будут рассмотрены.– Рассматривает ли ФАС в перспективе введение инвестиционного сбора в акватории Северного морского пути?– Для Севморпути инвестиционного портового сбора нет, предложений о его введении в наш адрес также не поступало.– ФАС в июне сообщила, что проанализирует изменение тарифов на наземное обслуживание самолетов аэропортов Московского авиационного узла (МАУ). Есть ли результаты проверки?– Эта работа проводится постоянно, не только с аэропортами МАУ, но и с другими аэропортами. Такие мероприятия продолжаются, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства мы примем меры.– Рост цен на авиатопливо в российских аэропортах в августе составил уже 18,4% по сравнению с началом года. Имеются ли основания для проверки аэропортов по росту цен на топливо?– ФАС были возбуждены и рассмотрены дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении пяти компаний, осуществляющих поставки авиатоплива в аэропортах Якутск, Магадан и Южно-Сахалинск, по итогам которых приняты решения с предписаниями. Кроме того, совместно с Минэнерго и Минтрансом проводим работу по сдерживанию роста цен на авиакеросин.– Периодически в публичном поле возникает дискуссия по вопросу платной регистрации на авиарейсы: об отмене платы за онлайн-регистрацию или о введении платной регистрации в аэропорте с исключением этой стоимости из тарифа за авиаперелет. Какая позиция у ФАС по данному вопросу?– Смотрите, сегодня этот вопрос не регулируется нашим ведомством, мы можем только выявлять злоупотребления доминирующим положением и дискриминационные условия. Вопрос регулирования платной онлайн-регистрации находится в компетенции авиационных властей. Регистрация пассажиров непосредственно в аэропорту входит в стоимость билета и является обязательной услугой авиакомпании, без которой невозможна посадка пассажира на борт воздушного судна.– В июле был подписан "оптимизационный" пакет поправок в законодательство о контрактной системе, которые значительно повышают роль Единой информационной системы в сфере закупок. Какие изменения вносятся в процедуры?– Во-первых, существенно было сокращено количество видов закупок, что упрощает понимание и для заказчика, и для соискателя того, каким образом осуществляется закупка, на каких условиях. Во-вторых, введена предварительная квалификация. Только в центральный аппарат ФАС ежегодно поступает более 80 тысяч обращений с жалобами на торги, большая часть из таких обращений – профессиональные "жалобщики", как мы их называем, которые сами не участвуют в торгах, но находят нарушения в конкурсной документации. В "оптимизационных" поправках предусмотрено, что теперь жалобы может подавать только тот, кто соответствует требованиям для участия в торгах. В-третьих, вырастает роль Единой информационной системы: теперь все жалобы будут подаваться и переписка вестись через ЕИС. Уже с 5 июля мы начали опытную эксплуатацию этого сервиса, хотя изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.

https://realty.ria.ru/20210830/booking-1747886025.html

https://ria.ru/20210830/apple-1747833849.html

https://realty.ria.ru/20210913/stroymaterialy-1749873490.html

https://ria.ru/20210907/google-1749067646.html

https://ria.ru/20210906/sgovor-1748865327.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, петр иванов, россия, интервью