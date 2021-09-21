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Туризм
https://ria.ru/20210921/belorussiya-1751064147.html
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 21.09.2021
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Россия со вторника снимает все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T00:30
2021-09-21T10:39
в мире
белоруссия
белавиа
россия
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
туризм
москва
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия со вторника снимает все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией.РФ частично возобновила авиасообщение с Белоруссией 21 сентября прошлого года. Теперь воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объеме.Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила, что увеличивает количество рейсов в города России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.В начале сентября президент РФ Владимир Путин в рамках конференции по итогам российско-белорусских переговоров сообщил, что все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией снимаются. Он также выразил надежду, что восстановление пойдет очень быстро. Вскоре российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что ограничения будут сняты с 21 сентября.
https://ria.ru/20210921/aviasoobschenie-1751063449.html
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в мире, белоруссия, белавиа, россия, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, москва, владимир путин, евросоюз, новости - туризм, ryanair, что посмотреть , куда поехать в выходные, куда поехать
00:30 21.09.2021 (обновлено: 10:39 21.09.2021)
 
Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия со вторника снимает все введенные ранее ограничения на авиасообщение с Белоруссией

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Depositphotos / Ali Mufti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия со вторника снимает все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией.
РФ частично возобновила авиасообщение с Белоруссией 21 сентября прошлого года. Теперь воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объеме.
Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила, что увеличивает количество рейсов в города России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.
Самолет взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
00:13Туризм
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин в рамках конференции по итогам российско-белорусских переговоров сообщил, что все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией снимаются. Он также выразил надежду, что восстановление пойдет очень быстро. Вскоре российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что ограничения будут сняты с 21 сентября.
Мужчина в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 15:10В мире
"Россия" запустит рейсы на курорты Египта еще из восьми городов
 
ТуризмВ миреБелоруссияБелавиаРоссияПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаМоскваВладимир ПутинЕвросоюзНовости - ТуризмRyanairчто посмотретькуда поехать в выходныекуда поехать
 
 
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