https://ria.ru/20210921/belorussiya-1751064147.html

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 21.09.2021

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия со вторника снимает все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T00:30

2021-09-21T00:30

2021-09-21T10:39

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия со вторника снимает все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией.РФ частично возобновила авиасообщение с Белоруссией 21 сентября прошлого года. Теперь воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объеме.Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила, что увеличивает количество рейсов в города России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.В начале сентября президент РФ Владимир Путин в рамках конференции по итогам российско-белорусских переговоров сообщил, что все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией снимаются. Он также выразил надежду, что восстановление пойдет очень быстро. Вскоре российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что ограничения будут сняты с 21 сентября.

https://ria.ru/20210921/aviasoobschenie-1751063449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/egipet-1749197079.html

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