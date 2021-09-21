https://ria.ru/20210921/bayden-1751070294.html
"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена
"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена - РИА Новости, 21.09.2021
"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена
Читатели Fox News прокомментировали дипломатический кризис, который разразился между Парижем и Вашингтоном после объявления о создании нового оборонного... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T06:12
2021-09-21T06:12
2021-09-21T13:06
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сша
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австралия
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мид франции
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Читатели Fox News прокомментировали дипломатический кризис, который разразился между Парижем и Вашингтоном после объявления о создании нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок.Некоторые пользователи возложили вину за разлад в отношениях на американского президента Джо Байдена."Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов", — парировал DarthCad."Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и "объединяет нас" дома", — считает dan42day."Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу", — высказался whig2020."Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас", — отметил oranperth.Однако некоторые пользователи встали на сторону главы государства и оценили случившееся с экономической точки зрения."Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции", — пишет lizmo."Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию", — пошутил Iceman#1.На прошлой неделе лидеры Великобритании, США и Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности — AUKUS. Первой совместной инициативой станет строительство атомных подлодок для австралийского флота, ради чего Канберра разорвала контракт на 56 миллиардов евро, по которому флагман французского судостроения Naval Group должен был поставить 12 дизель-электрических субмарин класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину", после чего Париж впервые в истории отозвал из Вашингтона и Канберры послов для консультаций.При этом официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что американская администрация поддерживает с французскими властями тесный контакт и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.
https://ria.ru/20210919/peregovory-1750788951.html
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в мире, париж, сша, вашингтон (город), австралия, франция, джо байден, мид франции, жан-ив ле дриан
06:12 21.09.2021 (обновлено: 13:06 21.09.2021)
"Провал": американцы опасаются потери всех союзников из-за действий Байдена
Читатели Fox News: США могут лишиться союзников, если Байден останется до конца срока
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Читатели Fox News
прокомментировали дипломатический кризис, который разразился между Парижем и Вашингтоном после объявления о создании нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией
крупного контракта на поставку французских подводных лодок.
Некоторые пользователи возложили вину за разлад в отношениях на американского президента Джо Байдена
.
"Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников", — выразил мнение neverdemagain419.
"Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов", — парировал DarthCad.
"Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и "объединяет нас" дома", — считает dan42day.
"Еще один план "единства" Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой", — выразил мнение Runninggunblues.
"Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу", — высказался whig2020.
"Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас", — отметил oranperth.
Однако некоторые пользователи встали на сторону главы государства и оценили случившееся с экономической точки зрения.
"Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти", — подчеркнул redrider780.
"Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции", — пишет lizmo.
"Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию", — пошутил Iceman#1.
На прошлой неделе лидеры Великобритании
, США и Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности — AUKUS. Первой совместной инициативой станет строительство атомных подлодок для австралийского флота, ради чего Канберра
разорвала контракт на 56 миллиардов евро, по которому флагман французского судостроения Naval Group должен был поставить 12 дизель-электрических субмарин класса Barracuda.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
назвал это решение "ударом в спину", после чего Париж впервые в истории отозвал из Вашингтона и Канберры послов для консультаций.
При этом официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что американская администрация поддерживает с французскими властями тесный контакт и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.