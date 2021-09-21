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В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты

В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты - РИА Новости, 21.09.2021

В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:41

2021-09-21T09:41

2021-09-21T12:13

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

петр иванов

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов."Мониторинг цен на авиабилеты мы проводим на постоянной основе", - сказал Иванов.С точки зрения злоупотребления доминирующим положением или необоснованного завышения цен агрегаторами, предоставляющими услуги по продаже билетов, как сообщил замглавы антимонопольного ведомства, на сегодняшний день у службы подобной информации нет."Жалоб или обращений на агрегаторы в этом сегменте рынка к нам не поступало. Если такие обращения поступят, или если мы увидим признаки нарушений из других источников, безусловно, мы на это отреагируем", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Петра Иванова >>

https://ria.ru/20210920/aviabilety-1751013679.html

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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), петр иванов, россия, новости - туризм