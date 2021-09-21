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В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты
В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты - РИА Новости, 21.09.2021
В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:41
2021-09-21T09:41
2021-09-21T12:13
общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
петр иванов
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов."Мониторинг цен на авиабилеты мы проводим на постоянной основе", - сказал Иванов.С точки зрения злоупотребления доминирующим положением или необоснованного завышения цен агрегаторами, предоставляющими услуги по продаже билетов, как сообщил замглавы антимонопольного ведомства, на сегодняшний день у службы подобной информации нет."Жалоб или обращений на агрегаторы в этом сегменте рынка к нам не поступало. Если такие обращения поступят, или если мы увидим признаки нарушений из других источников, безусловно, мы на это отреагируем", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Петра Иванова >>
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РИА Новости
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общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), петр иванов, россия, новости - туризм
09:41 21.09.2021 (обновлено: 12:13 21.09.2021)
В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты
Замглавы ФАС Иванов сообщил о постоянном мониторинге цен на авиабилеты