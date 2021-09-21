Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210921/aviabilet-1751080372.html
В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты
В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты - РИА Новости, 21.09.2021
В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:41
2021-09-21T12:13
общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
петр иванов
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/93053/47/930534710_0:308:6016:3692_1920x0_80_0_0_d4b3e7bedfd069b4231a5248f5362b07.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов."Мониторинг цен на авиабилеты мы проводим на постоянной основе", - сказал Иванов.С точки зрения злоупотребления доминирующим положением или необоснованного завышения цен агрегаторами, предоставляющими услуги по продаже билетов, как сообщил замглавы антимонопольного ведомства, на сегодняшний день у службы подобной информации нет."Жалоб или обращений на агрегаторы в этом сегменте рынка к нам не поступало. Если такие обращения поступят, или если мы увидим признаки нарушений из других источников, безусловно, мы на это отреагируем", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Петра Иванова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210920/aviabilety-1751013679.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/93053/47/930534710_342:0:5675:4000_1920x0_80_0_0_870e4395733f7404b79b919109387cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), петр иванов, россия, новости - туризм
09:41 21.09.2021 (обновлено: 12:13 21.09.2021)
 
В ФАС рассказали о мониторинге цен на авиабилеты

Замглавы ФАС Иванов сообщил о постоянном мониторинге цен на авиабилеты

© РИА Новости / Илья ГорбуновПродажа льготных авиабилетов началась во Владивостоке
Продажа льготных авиабилетов началась во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Илья Горбунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ведет мониторинг цен на авиабилеты в России, сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов.
"Мониторинг цен на авиабилеты мы проводим на постоянной основе", - сказал Иванов.
С точки зрения злоупотребления доминирующим положением или необоснованного завышения цен агрегаторами, предоставляющими услуги по продаже билетов, как сообщил замглавы антимонопольного ведомства, на сегодняшний день у службы подобной информации нет.
"Жалоб или обращений на агрегаторы в этом сегменте рынка к нам не поступало. Если такие обращения поступят, или если мы увидим признаки нарушений из других источников, безусловно, мы на это отреагируем", - добавил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью Петра Иванова >>
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 19:38Туризм
Стали известны города России, куда осенью подешевели авиабилеты
 
ТуризмОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Петр ИвановРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния