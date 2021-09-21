https://ria.ru/20210921/armiya-1751180809.html

В России планируют увеличить число контрактников в Вооруженных Силах

В России планируют увеличить число контрактников в Вооруженных Силах - РИА Новости, 21.09.2021

В России планируют увеличить число контрактников в Вооруженных Силах

Россия заложила на ближайшие три года 73 миллиарда рублей на рост числа контрактников в Вооруженных силах, говорится в пояснительной записке к проекту... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:29

2021-09-21T17:29

2021-09-21T17:29

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия заложила на ближайшие три года 73 миллиарда рублей на рост числа контрактников в Вооруженных силах, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая есть в распоряжении РИА Новости."На увеличение численности офицеров и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, в 2022 году на 28 443,0 млн рублей, в 2023 году на 44 405,7 млн рублей, в 2024 на 1 794,3 млн рублей", - указывается среди статей в разделе "Национальная оборона", бюджетные ассигнования которых планируется нарастить.В минувшем году число контрактников в российской армии превысило число призывников. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, контрактниками полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты, батальонные тактические группы, а также должности, связанные с эксплуатацией сложной техники. При этом отказ от службы по призыву в России не рассматривается.

https://ria.ru/20210831/sluzhba-1748041830.html

россия

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безопасность, сергей шойгу, россия