https://ria.ru/20210921/antenna-1751205101.html

Российские ученые придумали, как сделать спутники более легкими и дешевыми

Российские ученые придумали, как сделать спутники более легкими и дешевыми - РИА Новости, 21.09.2021

Российские ученые придумали, как сделать спутники более легкими и дешевыми

Специалисты межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ имени Баумана разработали технологию, позволяющую изготавливать космические антенны... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:56

2021-09-21T19:56

2021-09-21T19:56

технологии

спутник

мгту имени баумана

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ имени Баумана разработали технологию, позволяющую изготавливать космические антенны гораздо более легкими, как следствие недорогими, но притом долговечными и надежными, рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта "Инжиниринг и инновации" Центра управления проектами в промышленности.Вывод одного килограмма полезной нагрузки на геопереходную орбиту, по оценкам специалистов, превышает 10 тысяч долларов. А затем спутник еще должен сам доставить этот килограмм на геостационарную орбиту и в течение 10-15 лет поддерживать нахождение этого килограмма в заданной точке и необходимой ориентации. Поэтому снижение массы конструкции геостационарного спутника всего на несколько килограммов позволяет сэкономить средства в эквиваленте сотен тысяч долларов.Один из самых крупногабаритных элементов конструкции спутников – рефлектор антенны. Его массу можно уменьшить, используя углепластик, чьи удельные механические характеристики в разы превосходят характеристики металлов. Но сделать это не так просто. "Главная сложность при переходе к композитам – это проектирование. Нет характеристик материалов, нет ГОСТов и других стандартов, расчетные алгоритмы ещё несовершенны, из-за этого процесс проектирования любой композитной конструкции значительно более трудоемкий, чем, например, металлической. Приходится проводить большое количество испытаний, расчетов, снова испытаний, снова расчетов. Однако результат того стоит", - пояснил РИА Новости директор МИЦ "Композиты России" МГТУ, доктор технических наук Владимир Нелюб.Российским специалистам удалось создать технологию изготовления рефлекторов космических антенн с высокой геометрической стабильностью и долговечностью в условиях воздействия факторов космического пространства. Новая разработка, как указывают ее создатели, поможет снизить массу и улучшить характеристики перспективных спутников."Новое поколение спутников связи, в части рефлекторов, уже выполняется из композитов, однако их весовая эффективность еще может быть усовершенствована, что и продемонстрировано в нашей разработке", - отметил Нелюб.По его словам, еще одна особенность данной разработки состоит в том, что она позволяет использовать радиоволны высокой частоты – это увеличивает пропускную способность канала связи. Но это и дополнительная сложность: чем выше рабочая частота, тем меньше должны быть отклонения в геометрии поверхности рефлектора в течение 10-15 лет эксплуатации в жестких условиях космического пространства. Авторам разработки удалось справиться и с этим – они применили технологию так называемой вакуумной инфузии, которая позволяет изготовить в наибольшей степени стабильную тонкостенную конструкцию.

https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html

https://ria.ru/20210915/raketa-1750097218.html

https://ria.ru/20210921/luna-1751185530.html

космос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, спутник, мгту имени баумана, космос - риа наука, космос, россия