https://ria.ru/20210921/abort-1751067302.html

Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин

Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин - РИА Новости, 21.09.2021

Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин

Доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году, следует из распоряжения правительства России. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T02:20

2021-09-21T02:20

2021-09-21T02:20

общество

правительство рф

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году, следует из распоряжения правительства России.Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года.Также, согласно документу, на 50% должна увеличиться доля женщин, которым оказана социальная, юридическая и психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, позволившая им сохранить беременность.Ответственными за "обеспечение и повышение доступности оказываемых медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации," назначены Минздрав РФ, власти регионов, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования РФ.Добавляется, что доклад в правительство должен предоставляться ежегодно. Срок реализации: с 2021-2025 годы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/rpts-1742237281.html

россия

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2021

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общество, правительство рф, россия