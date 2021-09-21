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Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин - РИА Новости, 21.09.2021
Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
Доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году, следует из распоряжения правительства России. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T02:20
2021-09-21T02:20
2021-09-21T02:20
общество
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году, следует из распоряжения правительства России.Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года.Также, согласно документу, на 50% должна увеличиться доля женщин, которым оказана социальная, юридическая и психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, позволившая им сохранить беременность.Ответственными за "обеспечение и повышение доступности оказываемых медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации," назначены Минздрав РФ, власти регионов, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования РФ.Добавляется, что доклад в правительство должен предоставляться ежегодно. Срок реализации: с 2021-2025 годы.
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общество, правительство рф, россия
Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
Кабмин рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин до 50% к 2025 году
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году, следует из распоряжения правительства России
.
Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года.
"Увеличение доли женщин, прошедших доабортное консультирование с целью сохранения беременности, в общей численности женщин, обратившихся на аборт, - до 80% в 2025 году", - написано в документе.
Также, согласно документу, на 50% должна увеличиться доля женщин, которым оказана социальная, юридическая и психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, позволившая им сохранить беременность.
Ответственными за "обеспечение и повышение доступности оказываемых медицинскими организациями услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации," назначены Минздрав РФ, власти регионов, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования РФ.
Добавляется, что доклад в правительство должен предоставляться ежегодно. Срок реализации: с 2021-2025 годы.