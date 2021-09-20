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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/zyuganov-1750979953.html
Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме
Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021
Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме
Геннадий Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:47
2021-09-20T14:47
выборы в государственную думу
политика
геннадий зюганов
владимир кашин
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Геннадий Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин.Впервые Зюганов возглавил фракцию КПРФ еще 26 лет назад - в Госдуме I созыва.Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия - за правду" - 7,42%, "Новые люди"- 5,35% . Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что намерен возглавить фракцию партии в новом созыве нижней палаты. В свою очередь Сергей Миронов сообщил, что надеется возглавить фракцию "Справедливой России", если депутаты его поддержат.
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политика, геннадий зюганов, владимир кашин, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
14:47 20.09.2021
 
Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме

Зампред ЦК КПРФ Кашин: Зюганов останется руководителем фракции партии в Госдуме

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Геннадий Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин.
"То, что он останется, - это точно", - сказал Кашин на соответствующий вопрос.
Впервые Зюганов возглавил фракцию КПРФ еще 26 лет назад - в Госдуме I созыва.
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия - за правду" - 7,42%, "Новые люди"- 5,35% . Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что намерен возглавить фракцию партии в новом созыве нижней палаты. В свою очередь Сергей Миронов сообщил, что надеется возглавить фракцию "Справедливой России", если депутаты его поддержат.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГеннадий ЗюгановВладимир КашинГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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