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Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме

Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021

Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме

Геннадий Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:47

2021-09-20T14:47

2021-09-20T14:47

выборы в государственную думу

политика

геннадий зюганов

владимир кашин

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Геннадий Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин.Впервые Зюганов возглавил фракцию КПРФ еще 26 лет назад - в Госдуме I созыва.Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия - за правду" - 7,42%, "Новые люди"- 5,35% . Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что намерен возглавить фракцию партии в новом созыве нижней палаты. В свою очередь Сергей Миронов сообщил, что надеется возглавить фракцию "Справедливой России", если депутаты его поддержат.

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2021

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политика, геннадий зюганов, владимир кашин, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия