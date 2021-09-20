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Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме
Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021
Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме
Геннадий Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:47
2021-09-20T14:47
2021-09-20T14:47
выборы в государственную думу
политика
геннадий зюганов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Геннадий Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин.Впервые Зюганов возглавил фракцию КПРФ еще 26 лет назад - в Госдуме I созыва.Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия - за правду" - 7,42%, "Новые люди"- 5,35% . Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что намерен возглавить фракцию партии в новом созыве нижней палаты. В свою очередь Сергей Миронов сообщил, что надеется возглавить фракцию "Справедливой России", если депутаты его поддержат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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политика, геннадий зюганов, владимир кашин, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, россия
Зюганов останется руководителем фракции КПРФ в Госдуме
Зампред ЦК КПРФ Кашин: Зюганов останется руководителем фракции партии в Госдуме
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Геннадий Зюганов
останется руководителем фракции КПРФ
в Госдуме
, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Владимир Кашин
.
"То, что он останется, - это точно", - сказал Кашин на соответствующий вопрос.
Впервые Зюганов возглавил фракцию КПРФ еще 26 лет назад - в Госдуме I созыва.
Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82%, КПРФ - вторая с 19,00%, ЛДПР – на третьем месте с 7,49% по результатам обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия - за правду" - 7,42%, "Новые люди"- 5,35% . Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил журналистам, что намерен возглавить фракцию партии в новом созыве нижней палаты. В свою очередь Сергей Миронов сообщил, что надеется возглавить фракцию "Справедливой России", если депутаты его поддержат.