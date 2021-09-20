https://ria.ru/20210920/vybory-1751061661.html

В Госдуме отреагировали на уголовные дела на Украине из-за выборов в Крыму

В Госдуме отреагировали на уголовные дела на Украине из-за выборов в Крыму - РИА Новости, 20.09.2021

В Госдуме отреагировали на уголовные дела на Украине из-за выборов в Крыму

Власти Украины реагируют на выборы в Крыму от бессилия, так как осознают очевидный факт незаконности передачи полуострова в состав Украины во времена СССР и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T23:11

2021-09-20T23:11

2021-09-20T23:11

выборы в государственную думу

политика

константин затулин

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Власти Украины реагируют на выборы в Крыму от бессилия, так как осознают очевидный факт незаконности передачи полуострова в состав Украины во времена СССР и необратимости его возвращения в Россию, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что возбудила уголовное дело по статье "госизмена" из-за проведения выборов в российскую Госдуму на территории Крыма. По замыслу украинской спецслужбы, виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет."Сегодня все попытки сделать вид, что Крым мог или может вновь вернуться в состав Украины и тогда все эти уголовные дела обретут смысл, все эти преследования станут реальными – это от бессилия, от невозможности согласиться с очевидным и признать свои ошибки. Признать то, что Украина пошла по пути предательства союзных отношений с Россией и за это понесла свое наказание: то есть то, что Украине с самого начала не принадлежало – в данном случае Крым, где люди потребовали свое право на самоопределение и добились этого права", - сказал Затулин.Украина, по словам депутата, в течение многих лет удерживала Крым в своем составе, формально пользуясь решением политбюро 1954 года, глубоко внутрипартийным и совершенно незаконным. Затулин назвал это решение антинародным, которое превратилось в проблему с момента, когда Россия и Украина оказались разными государствами в 1991 году после распада СССР."С этого момента все эти смешные, глупые истории про уголовные дела свидетельствуют о мелочности, предвзятости и зашоренности украинских властей, которые не могут найти реальной стратегии в борьбе за Крым. И не найдут ее, потому что полагают, что в Крыму кто-то спит и видит полуостров в составе Украины. Это не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, константин затулин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия