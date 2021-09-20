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Фракция КПРФ в Орловском облсовете увеличится в два раза

Фракция КПРФ в Орловском облсовете увеличится в два раза - РИА Новости, 20.09.2021

Фракция КПРФ в Орловском облсовете увеличится в два раза

Фракция КПРФ в Орловском областном совете народных депутатов нового созыва будет в два раза представительнее, чем в прошлом, представители КПРФ в ходе... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T23:05

2021-09-20T23:05

2021-09-20T23:06

выборы в государственную думу

политика

орловская область

андрей клычков

госдума рф

россия

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БРЯНСК, 20 сен - РИА Новости. Фракция КПРФ в Орловском областном совете народных депутатов нового созыва будет в два раза представительнее, чем в прошлом, представители КПРФ в ходе завершившихся выборов выиграли в пяти одномандатных округах, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в Instagram.Одновременно с выборами в Госдуму в Орловской области 17, 18 и 19 сентября проходили выборы в Орловский областной совет народных депутатов."Хочу поблагодарить всех тех людей, которые пришли на выборы и проголосовали. Явка составила 49,16%. Я рад тому, что фракция КПРФ в облсовете в два раза увеличится. Я рад тому, что пять одномандатных округов компартия выиграла, в прошлый раз не было ни одного. Я рад тому, что придут и новые депутаты, с чем я их и поздравляю", - сказал Клычков.Он также отметил, "Единая Россия" получила 37%, КПРФ - 21,81%, ЛДПР - 9,94%, Партия Роста - 0,75%, "Новые люди" - 6,63%, "Зеленые" - 1,72%, "Справедливая Россия" - 12,77%, "Партия пенсионеров" - 5,81%.Клычков добавил, что официально итоги выборов в облсовет и Госдуму будут подведены во вторник.

орловская область

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политика, орловская область, андрей клычков, госдума рф, россия