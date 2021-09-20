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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в областной... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:48
2021-09-20T22:48
2021-09-20T23:00
выборы в государственную думу
политика
калининградская область
единая россия
госдума рф
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КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в областной избирательной комиссии."Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Государственной Думы. В голосовании по федеральному округу приняли участие 46,15% избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 41,12%, или 164 203 голоса избирателей, КПРФ получила 20,17% (80 544) голосов, ЛДПР на третьем месте с 9,59% голосов", - сообщили в избиркоме.Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала на выборах в Госдуму в Калининградской области 8,96%, партия "Новые люди" - 6,17%.По одномандатному округу №97 победил Андрей Колесник, выдвинутый "Единой Россией", он набрал 37,77%, или 71 987 голосов избирателей. По одномандатному избирательному округу №98 победителем стала Марина Оргеева от "Единой России", она набрала 39,77%, или 79 639 голосов.Сообщалось, что калининградская избирательная комиссия учитывает на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, калининградская область, единая россия, госдума рф
22:48 20.09.2021 (обновлено: 23:00 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов
КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости.
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму
в Калининградской области
с 41,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в областной избирательной комиссии.
"Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Государственной Думы. В голосовании по федеральному округу приняли участие 46,15% избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 41,12%, или 164 203 голоса избирателей, КПРФ получила 20,17% (80 544) голосов, ЛДПР на третьем месте с 9,59% голосов", - сообщили в избиркоме.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала на выборах в Госдуму в Калининградской области 8,96%, партия "Новые люди" - 6,17%.
По одномандатному округу №97 победил Андрей Колесник, выдвинутый "Единой Россией", он набрал 37,77%, или 71 987 голосов избирателей. По одномандатному избирательному округу №98 победителем стала Марина Оргеева от "Единой России", она набрала 39,77%, или 79 639 голосов.
Сообщалось, что калининградская избирательная комиссия учитывает на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.