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"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калининградской области

"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в областной... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:48

2021-09-20T22:48

2021-09-20T23:00

выборы в государственную думу

политика

калининградская область

единая россия

госдума рф

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КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Калининградской области с 41,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили журналистам в областной избирательной комиссии."Обработано 100% протоколов при проведении выборов депутатов Государственной Думы. В голосовании по федеральному округу приняли участие 46,15% избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" получила 41,12%, или 164 203 голоса избирателей, КПРФ получила 20,17% (80 544) голосов, ЛДПР на третьем месте с 9,59% голосов", - сообщили в избиркоме.Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала на выборах в Госдуму в Калининградской области 8,96%, партия "Новые люди" - 6,17%.По одномандатному округу №97 победил Андрей Колесник, выдвинутый "Единой Россией", он набрал 37,77%, или 71 987 голосов избирателей. По одномандатному избирательному округу №98 победителем стала Марина Оргеева от "Единой России", она набрала 39,77%, или 79 639 голосов.Сообщалось, что калининградская избирательная комиссия учитывает на выборах в Госдуму голоса граждан РФ из Греции, Молдавии и Таджикистана. Для проведения выборов в Греции открыты два участка, по шесть - в Таджикистане и Молдавии (часть из них расположена на территории непризнанного Приднестровья).Голосование на думских и других выборах проходило в этом году в России с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирали депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде.

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, калининградская область, единая россия, госдума рф