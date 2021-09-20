https://ria.ru/20210920/vybory-1751058262.html

Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму

Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму

Главными творцами успеха "Единой России" на выборах в Госдуму стали активизация и укрепление связи между партией и президентом, хотя и сама партия сделала очень РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:24

2021-09-20T22:24

2021-09-20T22:27

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

алексей зудин

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Главными творцами успеха "Единой России" на выборах в Госдуму стали активизация и укрепление связи между партией и президентом, хотя и сама партия сделала очень много для победы, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.Как отметил политолог, основной, но не единственной причиной уверенной победы партии стало тесное взаимодействие с президентом Владимиром Путиным."Пожалуй, главная причина – это то, что "Единая Россия" по-прежнему тесно ассоциируется с президентом, а программа, с которой партия выходила на выборы, в своей основе – программные установки, с которыми выступил Путин. Ассоциативная связь, которая существует между "Единой Россией" и президентом, была активизирована и укреплена в ходе последней избирательной кампании", – считает Зудин.Не менее важной причиной успеха политолог считает участие в кампании двух наиболее популярных людей из президентской команды: министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова. Они, по мнению политолога, также сыграли важную роль в победе."Но было бы неправильно не отметить саму партию. Здесь свою роль сыграло то, что партия использует механизмы предварительного голосования, давая возможность избирателям провести аудит претендентов. От этой практики выигрывают все: и избиратель, и партия", – уверен Зудин.Также, по мнению политолога, "Единая Россия" хорошо поработала во время пандемии: активно проводила социальные инициативы правительства и президента. Это помогло переломить неприятный для партии тренд, отметил Зудин.Еще одной причиной успеха стала ставка на проверенных руководителей регионов. В пример Зудин привел мэра Москвы Сергея Собянина и президента Татарстана Рустама Минниханова.Не забыл Зудин упомянуть и современные технологии. По его мнению, "Единая Россия" опережала другие партии по использованию различных избирательных технологий, в том числе направленных на интернет-аудиторию и социальные сети.

https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html

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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, алексей зудин, россия