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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1751058262.html
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Главными творцами успеха "Единой России" на выборах в Госдуму стали активизация и укрепление связи между партией и президентом, хотя и сама партия сделала очень РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:24
2021-09-20T22:27
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
алексей зудин
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Главными творцами успеха "Единой России" на выборах в Госдуму стали активизация и укрепление связи между партией и президентом, хотя и сама партия сделала очень много для победы, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.Как отметил политолог, основной, но не единственной причиной уверенной победы партии стало тесное взаимодействие с президентом Владимиром Путиным."Пожалуй, главная причина – это то, что "Единая Россия" по-прежнему тесно ассоциируется с президентом, а программа, с которой партия выходила на выборы, в своей основе – программные установки, с которыми выступил Путин. Ассоциативная связь, которая существует между "Единой Россией" и президентом, была активизирована и укреплена в ходе последней избирательной кампании", – считает Зудин.Не менее важной причиной успеха политолог считает участие в кампании двух наиболее популярных людей из президентской команды: министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова. Они, по мнению политолога, также сыграли важную роль в победе."Но было бы неправильно не отметить саму партию. Здесь свою роль сыграло то, что партия использует механизмы предварительного голосования, давая возможность избирателям провести аудит претендентов. От этой практики выигрывают все: и избиратель, и партия", – уверен Зудин.Также, по мнению политолога, "Единая Россия" хорошо поработала во время пандемии: активно проводила социальные инициативы правительства и президента. Это помогло переломить неприятный для партии тренд, отметил Зудин.Еще одной причиной успеха стала ставка на проверенных руководителей регионов. В пример Зудин привел мэра Москвы Сергея Собянина и президента Татарстана Рустама Минниханова.Не забыл Зудин упомянуть и современные технологии. По его мнению, "Единая Россия" опережала другие партии по использованию различных избирательных технологий, в том числе направленных на интернет-аудиторию и социальные сети.
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, алексей зудин, россия
22:24 20.09.2021 (обновлено: 22:27 20.09.2021)
 
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму

Политолог Зудин: ЕР помогли активная кампания и укрепление связи партии с Путиным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Главными творцами успеха "Единой России" на выборах в Госдуму стали активизация и укрепление связи между партией и президентом, хотя и сама партия сделала очень много для победы, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Как отметил политолог, основной, но не единственной причиной уверенной победы партии стало тесное взаимодействие с президентом Владимиром Путиным.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

Члены участковой избирательной комиссии №80 в посёлке Верхняя Бирюса в Красноярском крае вскрывают переносной ящик для голосования во время выемки бюллетеней и подсчёта голосов
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка №42 в Казани на выборах депутатов Государственной Думы РФ
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Сотрудница избирательной комиссии подсчитывает бюллетени после закрытия избирательного участка в Севастополе на выборах депутатов Государственной Думы РФ
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 12

Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 12

Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 12

Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
"Пожалуй, главная причина – это то, что "Единая Россия" по-прежнему тесно ассоциируется с президентом, а программа, с которой партия выходила на выборы, в своей основе – программные установки, с которыми выступил Путин. Ассоциативная связь, которая существует между "Единой Россией" и президентом, была активизирована и укреплена в ходе последней избирательной кампании", – считает Зудин.
Не менее важной причиной успеха политолог считает участие в кампании двух наиболее популярных людей из президентской команды: министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова. Они, по мнению политолога, также сыграли важную роль в победе.
"Но было бы неправильно не отметить саму партию. Здесь свою роль сыграло то, что партия использует механизмы предварительного голосования, давая возможность избирателям провести аудит претендентов. От этой практики выигрывают все: и избиратель, и партия", – уверен Зудин.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 16:10
Получили пятерку. В новом парламенте — и хорошо знакомые, и новые люди
Также, по мнению политолога, "Единая Россия" хорошо поработала во время пандемии: активно проводила социальные инициативы правительства и президента. Это помогло переломить неприятный для партии тренд, отметил Зудин.
Еще одной причиной успеха стала ставка на проверенных руководителей регионов. В пример Зудин привел мэра Москвы Сергея Собянина и президента Татарстана Рустама Минниханова.
"Российский избиратель хорошо понимает важность личной ответственности политика, поэтому надлежащим образом оценивает, когда губернатор оказывает поддержку той или иной партии, а чаще всего "Единой России", это сказывается позитивно на рейтингах партии", – уверен политолог.
Не забыл Зудин упомянуть и современные технологии. По его мнению, "Единая Россия" опережала другие партии по использованию различных избирательных технологий, в том числе направленных на интернет-аудиторию и социальные сети.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФВыборы в Государственную думуАлексей ЗудинРоссия
 
 
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