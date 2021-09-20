https://ria.ru/20210920/vybory-1751058262.html
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Главными творцами успеха "Единой России" на выборах в Госдуму стали активизация и укрепление связи между партией и президентом, хотя и сама партия сделала очень РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:24
2021-09-20T22:24
2021-09-20T22:27
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
алексей зудин
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Главными творцами успеха "Единой России" на выборах в Госдуму стали активизация и укрепление связи между партией и президентом, хотя и сама партия сделала очень много для победы, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.Как отметил политолог, основной, но не единственной причиной уверенной победы партии стало тесное взаимодействие с президентом Владимиром Путиным."Пожалуй, главная причина – это то, что "Единая Россия" по-прежнему тесно ассоциируется с президентом, а программа, с которой партия выходила на выборы, в своей основе – программные установки, с которыми выступил Путин. Ассоциативная связь, которая существует между "Единой Россией" и президентом, была активизирована и укреплена в ходе последней избирательной кампании", – считает Зудин.Не менее важной причиной успеха политолог считает участие в кампании двух наиболее популярных людей из президентской команды: министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова. Они, по мнению политолога, также сыграли важную роль в победе."Но было бы неправильно не отметить саму партию. Здесь свою роль сыграло то, что партия использует механизмы предварительного голосования, давая возможность избирателям провести аудит претендентов. От этой практики выигрывают все: и избиратель, и партия", – уверен Зудин.Также, по мнению политолога, "Единая Россия" хорошо поработала во время пандемии: активно проводила социальные инициативы правительства и президента. Это помогло переломить неприятный для партии тренд, отметил Зудин.Еще одной причиной успеха стала ставка на проверенных руководителей регионов. В пример Зудин привел мэра Москвы Сергея Собянина и президента Татарстана Рустама Минниханова.Не забыл Зудин упомянуть и современные технологии. По его мнению, "Единая Россия" опережала другие партии по использованию различных избирательных технологий, в том числе направленных на интернет-аудиторию и социальные сети.
https://ria.ru/20210920/elections-1750986462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, алексей зудин, россия
22:24 20.09.2021 (обновлено: 22:27 20.09.2021)
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Политолог Зудин: ЕР помогли активная кампания и укрепление связи партии с Путиным
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости.
Главными творцами успеха "Единой России
" на выборах в Госдуму
стали активизация и укрепление связи между партией и президентом, хотя и сама партия сделала очень много для победы, заявил РИА Новости политолог, старший преподаватель МГИМО
МИД РФ Алексей Зудин
.
Как отметил политолог, основной, но не единственной причиной уверенной победы партии стало тесное взаимодействие с президентом Владимиром Путиным
.
Подсчет голосов на выборах в Госдуму
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
1 из 12
Центризбирком обработал 99,84% процента протоколов.
2 из 12
Выборы состоялись, явка составила 51,68 процента, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
3 из 12
В Государственную думу, по предварительным подсчетам, проходят пять партий.
4 из 12
Лидирует партия "Единая Россия", у нее 49,83 процента голосов.
5 из 12
Второе место удерживает КПРФ с 18,94 процента, на третьем — ЛДПР (7,52 процента).
6 из 12
Электоральный барьер в пять процентов преодолели также "Справедливая Россия — За правду" (7,47 процента) и "Новые люди" — 5,33 процента.
7 из 12
Кроме того, кандидаты от "Единой России" лидируют в 199 одномандатных округах.
8 из 12
Представители КПРФ опережают других в девяти округах, "Справедливой России — За правду" — в восьми.
9 из 12
У ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному претенденту-лидеру.
10 из 12
Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.
11 из 12
Госдуму выбирают на пять лет по смешанной системе.
12 из 12
Половина депутатов (225) избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.
"Пожалуй, главная причина – это то, что "Единая Россия" по-прежнему тесно ассоциируется с президентом, а программа, с которой партия выходила на выборы, в своей основе – программные установки, с которыми выступил Путин. Ассоциативная связь, которая существует между "Единой Россией" и президентом, была активизирована и укреплена в ходе последней избирательной кампании", – считает Зудин.
Не менее важной причиной успеха политолог считает участие в кампании двух наиболее популярных людей из президентской команды: министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова. Они, по мнению политолога, также сыграли важную роль в победе.
"Но было бы неправильно не отметить саму партию. Здесь свою роль сыграло то, что партия использует механизмы предварительного голосования, давая возможность избирателям провести аудит претендентов. От этой практики выигрывают все: и избиратель, и партия", – уверен Зудин.
Также, по мнению политолога, "Единая Россия" хорошо поработала во время пандемии: активно проводила социальные инициативы правительства и президента. Это помогло переломить неприятный для партии тренд, отметил Зудин.
Еще одной причиной успеха стала ставка на проверенных руководителей регионов. В пример Зудин привел мэра Москвы Сергея Собянина и президента Татарстана Рустама Минниханова.
"Российский избиратель хорошо понимает важность личной ответственности политика, поэтому надлежащим образом оценивает, когда губернатор оказывает поддержку той или иной партии, а чаще всего "Единой России", это сказывается позитивно на рейтингах партии", – уверен политолог.
Не забыл Зудин упомянуть и современные технологии. По его мнению, "Единая Россия" опережала другие партии по использованию различных избирательных технологий, в том числе направленных на интернет-аудиторию и социальные сети.