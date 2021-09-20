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Эксперт объяснил успех "Единой России" на онлайн-голосовании

Эксперт объяснил успех "Единой России" на онлайн-голосовании - РИА Новости, 20.09.2021

Эксперт объяснил успех "Единой России" на онлайн-голосовании

Партия "Единая Россия" единственная занималась мобилизацией электората для голосования онлайн, что стало одним из основополагающих факторов распределения... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:21

2021-09-20T22:21

2021-09-20T22:21

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" единственная занималась мобилизацией электората для голосования онлайн, что стало одним из основополагающих факторов распределения голосов в ДЭГ, считает политолог Александр Коньков.Ранее в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что "Единая Россия" по итогам электронного голосования в Москве набрала 44,77%, КПРФ - 15,53%, "Новые люди" - 7,86%, ЛДПР - 7,45%, СРЗП - 6,84%."Что касается того, как распределились голоса в конкретных политических партиях в рамках электронного голосования, конечно, "Единая Россия" была единственной партией, которая занималась мобилизацией электората для голосования онлайн", - сказал РИА Новости Коньков.Политолог отметил, что другие партии "либо игнорировали этот процесс, либо всячески демонстрировали необходимость прихода персонально на участки"."Онлайн-голосование удобно для большинства современных и активных людей, которые не привыкли тратить время на ненужное перемещение. Думаю, мобилизационный ресурс ЕР безусловно сыграл им на руку, но я не думаю, что он был определяющим фактором в данном случае", - добавил он."Но в контексте 50-процентной поддержки избирателей, которую получила "Единая Россия", с учетом того, что электронное голосование было только в семи регионах, мне кажется, это не столь существенно в данном случае, хотя на перспективу это, безусловно, нужно иметь в виду", - заключил Коньков.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование прошло в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, александр коньков, россия