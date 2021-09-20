https://ria.ru/20210920/vybory-1751051948.html

В Литве и Польше раскритиковали парламентские выборы в России

В Литве и Польше раскритиковали парламентские выборы в России - РИА Новости, 20.09.2021

В Литве и Польше раскритиковали парламентские выборы в России

Министерства иностранных дел Литвы и Польши вновь выступили с критикой выборов в России из-за того, что на них не было наблюдателей от ОБСЕ, которая сама... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:19

2021-09-20T21:19

2021-09-20T21:19

выборы в государственную думу

в мире

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госдума рф

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Министерства иностранных дел Литвы и Польши вновь выступили с критикой выборов в России из-за того, что на них не было наблюдателей от ОБСЕ, которая сама отказалась отправлять людей, не согласившись с предлагаемой квотой на их число.Россия предлагала принять до 50 наблюдателей от миссии ОБСЕ. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщал, что ограничение числа связано с эпидемиологической ситуацией и не содержат дискриминационных мер. ОБСЕ не согласилась с ограничением и отказалась отправлять наблюдателей. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отказ "фортелем": по его словам, в ОБСЕ требовали квоту в 500 человек, а Москва обратила внимание, что консенсусные параметры наблюдения за выборами не разработаны и в целом Запад отказывается слушать предложения по этой теме."Мы сожалеем о том, что ограничения, введенные российскими властями под предлогом эпидемиологической ситуации в стране, не позволили принять участие в выборах международным наблюдателям от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в заявлении литовского МИД.В Вильнюсе утверждают, что выборы "проходили в контексте ограничений гражданских и политических прав", "российские власти использовали репрессивные законы об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" для усиления системного подавления демократии, прав человека и основных свобод, а также независимых СМИ". МИД Литвы "сомневается в прозрачности" выборов."В связи с выборами в Государственную думу Российской Федерации 17-19 сентября 2021 года Министерство иностранных дел Республики Польша вновь выражает разочарование тем, что российские власти воспрепятствовали организации миссии наблюдателей ОБСЕ. Подобные действия ставят под сомнение намерения Российской Федерации отстаивать демократические ценности и являются неоправданной попыткой подорвать общепринятые стандарты, обязательные для всех государств-членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы", - заявили в Варшаве.Польский МИД также считает незаконным проведение выборов в Крыму.Несмотря на отказ ОБСЕ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.Еще в конце августа глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял, что идет спланированная кампания "по дискредитации выборов в России и подготовке общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов". Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила 20 сентября, что несмотря на многочисленные попытки извне вмешаться в ход выборов в Госдуму и заранее объявить их нелегитимными, "друзьям" России это не удалось. По ее словам, граждане, участники выборов, институты гражданского общества и политические партии "признали выборы легитимными и прозрачными".

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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в мире, литва, польша, госдума рф, россия